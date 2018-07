FOTO: Hvězdy pro smích. Messi i Ronaldo balí kufry. Fanoušci se baví

Výstavní branky, neskutečná radost, ale i vodopád slz. Takový byl úvodní den osmifinálových bitev na světovém šampionátu v Rusku. Odpolední duel mezi Argentinou a Francií nabídl neskutečnou lahůdku a zajímavý bylo i následné utkání Portugalska s Uruguayí. Messimu i Ronaldovi nakonec zbyly oči pro pláč a fanoušci to nezapomněli náležitě okomentovat. Jaký první osmifinálový den vlastně byl? A jak se ke konci velkých hvězd postavil fotbalový svět?

V odpoledním mači se čekal boj o každý centimetr hřiště a tak to také bylo. Francie se tahala s Argentinou o vítězství po celých devadesát minut a nakonec byla ráda, že se jí podařilo zvítězit 4:3. Fanoušci, kteří zápas viděli, museli být hodně spokojení. Branky, které padly, totiž byly opravdu exkluzivní. Stejně tak různorodé kombinační akce.

V prvním duelu řádil zejména Kylian Mbapé, v tom druhém zase Edinson Cavani. Oba si připsali po dvou gólech. Mbappé využíval skvělé spolupráce s Griezmannem a Giroudem, kanonýr PSG zase těžil z přihrávek Luise Suáreze. A byly z toho opravdové parádičky.

Jejich branky poslaly domů ještě větší hvězdy, než jsou oni sami - Lionela Messiho a Cristiana Ronalda, kteří již několik let vzájemně bojují o zlaté míče a různá individuální ocenění. Teď se jim však rozplynul velký reprezentační sen. A fanoušci se toho samozřejmě chytili. Které vtípky byly nejpovedenější?

Objevil se například obrázek dvou koz, který byl okomentován tak, že to jsou Messi a Ronaldo při čekání na letadlo domů. Nechyběly ani koláže, ve kterých jsou obě superstar po závěrečném hvizdu prohraných zápasů.

Live scenes of Messi and Ronaldo at the airport waiting for their flights back home. #WorldCup pic.twitter.com/Xp2LNGn4rs - World Cup (@FlFAWC2018) 30. června 2018

Both Arguably best players of all time to have ever laced up have been eliminated today. @Cristiano and Messi. Will this be their last World Cup? Does this make the debate on who the GOAT is even harder? Who is taking home the Ballon D ‘Or. #WorldCup #messi #ronaldo #GOAT pic.twitter.com/vWt5UZ8cFK - Gym Class (@GymClassReport) 30. června 2018

Dokonce se objevil i vtípek, v němž Ronaldo volá Messimu, aby mu objednal letenku do Španělska. "Leo, jsi teď na letišti? Jsem, proč? Taky jsem vypadl ze šampionátu, kvůli těm neužitečným idiotům. Potřebuju letenku zpátky do Španělska. Žádný problém, beru tě." Tak vypadala vymyšlená vtipná konverzace.

Cristiano Ronaldo: "Leo, you're at the airport right?"



Messi: "Yeah, why?"



Cristiano Ronaldo: "I’m out of the World Cup because of these useless idiots too, I need a spare ticket to get back to Spain"



Messi: "No problem, I got you" #WorldCup #URUPOR pic.twitter.com/LEULLOQMb0 - Mero Football (@MeroFootball) 30. června 2018

Někteří fanoušci šli dokonce ještě dál a přirovnali oba hráče ke sbližování vztahů mezi Severní Koreou a Spojenými státy.

A bylo toho daleko víc. S komentáři, kolážemi a fotkami se doslova roztrhl pytel. Některé jsou vtipnější, jiné méně, ale přesto pobaví. V příštích dnech se jich ještě určitě objeví hodně. A určitě i portugalští a argentinští fanoušci se jim přes slzy vyřazení zasmějí.