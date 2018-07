Ibrahimovič a Beckham v sázce. Švéd zaplatí večeři, druhý nákup.

Švédsko a Anglie. Takové je složení třetího čtvrtfinále mistrovství světa, které budou sledovat i bývalé ikony obou národních týmů. Na straně Seveřanů se jedná o Zlatana Ibrahimoviče působícího momentálně v zámořské MLS. Za kolébku fotbalu to nemůže být nikdo jiný než David Beckham. Obě ikony se špičkují po sociálních sítích. Ten, jehož tým prohraje, zaplatí druhému večeři.

Obě země čekají na semifinále mistrovství světa již dvacet let. Po vzájemném souboji buď u Švédska, nebo u Anglie tento půst skončí. Favoritem je tým z Britských ostrovů. Duel zmíněných zemí přitahuje i největší fotbalové legendy z obou států. Na sociální síti Twitter se vzhledem ke čtvrtfinálovému střetnutí špičkují Švéd Zlatan Ibrahimovič s Angličanem Davidem Beckhamem, kteří se pustili do vzájemné sázky.

Popichování odstartoval Ibrahimovič, který sice mohl hrát se Švédskem na MS, ale nebyl povolán, tak musí plnit povinnosti v americké MLS. Švédský útočník si rýpnul do Beckhama. "Když Anglie vyhraje, koupím ti večeři, kdekoliv na světě budeš chtít," napsal 36letý útočník působící v Los Angeles Galaxy. Následně také doplnil vlastní podmínky. "Jestli ale vyhraje Švédsko, koupíš mi cokoliv z IKEY, ok?" vyzval Švéd Beckhama.

Anglická ikona nemohla nechat výzvu bez povšimnutí a pohotově reagovala. "Když vyhraje Švédsko, tak tě osobně dovezu do IKEY a koupím ti cokoliv do nového bytu v LA. Jestliže vyhraje Anglie, chci tě vidět sledovat její zápas ve Wembley v anglickém tričku, a jak si vychutnáváš rybu s hranolky o poločase," narážel Beckham na tradiční pochutinu na Britských ostrovech.

The terms of the deal have been set 😂 #SWEENG pic.twitter.com/9bJ3D5nHWv