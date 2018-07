Iniesta potvrdil konec ve španělské reprezentaci

Španělský záložník Andrés Iniesta po prohraném osmifinále mistrovství světa s domácím Ruskem potvrdil, že je jeho reprezentační kariéra u konce. Čtyřiatřicetiletý fotbalista se bude soustředit už jen na nové klubové angažmá v japonském Visselu Kóbe.

"Opravdu to dnes byl poslední zápas za národní tým. Jedna nádherná etapa dospěla ke konci. Někdy ten závěr nedopadne tak, jak bychom si přáli a vysnili. Odcházím s hořkým pocitem, je to nejsmutnější den mé kariéry," uvedl Iniesta.

Dlouholetý tvůrce hry Barcelony do osmifinálového duelu nastoupil až z lavičky v 67. minutě a v penaltovém rozstřelu hned v první sérii uspěl. Nepodařilo se to však Kokemu a Iagu Aspasovi, Španělsko tak ztratilo naději na zisk druhé trofeje z MS po roce 2010. Iniesta nijak nezazlíval trenérovi Fernandu Hierrovi, že ho překvapivě nechal v úvodu sedět na lavičce. "Kouč se nějak rozhodl a nezáleží, jestli s tím souhlasíte, nebo ne. Nemám mu to nijak za zlé. Prostě cítil, že to tak bude lepší pro tým," uvedl Iniesta.

Hierro Iniestu za přístup nejen k dnešnímu zápasu ocenil. "Vzdávám hold jednomu z nejlepších hráčů naší historie. Je to úžasný profesionál. Na hřišti se dnes po střídání prezentoval stejně, jako když nastoupil poprvé. Chci mu z celého srdce poděkovat," uvedl Hierro.

Iniesta dal vítězný gól ve finále mistrovství světa v roce 2010 a nechyběl ani u španělských triumfů na evropských šampionátech v letech 2008 a 2012. Celkově si připsal 131 startů za národní tým, v nichž nastřílel 13 branek. Rok 2018 je pro něj plný změn, neboť po 22 letech opustil katalánský velkoklub. "Dnes to z různých důvodů nevyšlo, ale jsem si jistý, že tenhle národní tým bude dál úspěšný. Hráči jsou skvělí," doplnil Iniesta.

Podle španělského kapitána Sergia Ramose nejspíš skončí s reprezentací i někteří další hráči. "Věřím ale, že to nebude znamenat konec jedné éry. Máme tým, který stále může snít o velkých věcech. Někteří hráči odejdou, jiní se vrátí, ale stále budeme silní," uvedl.