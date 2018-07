Je to vítězství hráčů, odmítal zásluhy trenér Deschamps

Kouč francouzských fotbalistů Didier Deschamps jako teprve třetí v historii dokázal vyhrát světový šampionát jako hráč i trenér, po dnešním finálovém vítězství 4:2 nad Chorvatskem ale vlastní zásluhy odmítal. Pochvaloval si, že se jeho svěřenci poučili z předloňské porážky 0:1 po prodloužení s Portugalskem ve finále Eura na domácí půdě.

Deschamps v roce 1998 dovedl Francii jako kapitán k jejich premiérovému titulu mistrů světa a dnešním ziskem zlata v Moskvě se zařadil po bok legend Němce Franze Beckenbauera a Brazilce Mária Zagalla, kteří před ním jako jediní dokázali na MS triumfovat v obou rolích.

"Vítězství není o mně, je to vítězství hráčů, kteří vyhráli finále. Nemyslím na sebe. Ano, je tam samozřejmě hrdost, ale já jsem tam (na lavičce) od toho, abych dosáhl cílů," řekl Deschamps.

Předloni musel spolu s devíti hráči současného kádru překousnout prohru ve finále evropského šampionátu a hořká zkušenost podle něj týmu v dnešním zápase pomohla. "Ta porážka před dvěma lety nás hrozně bolela, ale zároveň nám pomohla, protože jsme se mohli poučit. Museli jsme přestavit tým, což byl důležitý proces," prohlásil devětačtyřicetiletý kouč.

Ocenil, že jeho svěřenci zvládli finále, i když se jim herně tolik nedařilo a Chorvatsko bylo aktivnější. "Neodehráli jsme žádný skvělý zápas, ale ukázali jsme psychickou kvalitu. A dali jsme čtyři góly. Zaslouženě jsme zvítězili," pochvaloval si Deschamps.

"Je to velmi mladý tým, který je nejlepší na světě. Některým šampionům je teprve 19 let. Tahle parta hráčů tvrdě pracovala, za 55 dní, co jsme spolu, jsme toho hodně dokázali, ale také jsme museli projít těžkými chvílemi. A tohle je ta největší možná korunovace," dodal Deschamps.