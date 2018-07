Jsme pyšní na to, čeho jsme dokázali, řekl Southgate

Poslední dva zápasy na mistrovství světa nezvládli, a tak končí Angličané na čtvrtém místě. Podle trenéra Southgatea jde však o nečekaně dobré umístění. Na lepším místě skončila Anglie jen jednou, a to na domácím světovém šampionátu, který vyhrála. Od něho však uběhlo už dvaapadesát let.

"Jsme pyšní na to, čeho jsme dosáhli. Skončili jsme v nejlepší čtyřce, ale jako takoví se zatím necítíme a neskrýváme to. Proti nejlepším týmům jsme ztráceli, ale bylo to skvělé dobrodružství, některé zkušenosti jistě hráči i další zaměstnanci v budoucnosti zužitkují. Nemohl jsem dnes ani v předchozích týdnech po hráčích chtít více," uvedl bývalý reprezentant.

Angličané měli jen dva dny na přípravu a v samotném utkání to bylo znát. "Byl to těžký zápas proti jednomu z nejlepších týmů na světě s výjimečnými individualitami. Měli jsme jen dva dny na přípravu. Někteří hráči nemohli nastoupit, museli jsme tým osvěžit. Fyzicky to od nás nebylo ideální, neboť jsme nemohli mezi semifinále a dnešním duelem pořádně potrénovat. Nepřekvapilo mě tedy, že jsme nezačali dobře. Nechali jsme Belgii brzo skórovat, což pro nás duel učinilo obtížným," zhodnotil sedmačtyřicetiletý kouč.

Po úvodním tlaku Belgičanů se svěřenci Southgatea zlepšili a nebyli daleko od vyrovnání. "V druhém poločase jsme hráli dobrý fotbal, vytvářeli si šance. Tlačili jsme až do konce, v jejich vápně jsme si ale nevyprodukovali dostatečně nebezpečné situace. Zároveň jsme měli problémy s jejich protiútoky," poznamenal Southgate. Právě z brejku inkasovali Angličané v 82. minutě druhou branku od Edena Hazarda.

I přes úspěch vidí anglický trenér rezervy. "Uvažujeme velmi realisticky o tom, na jaké úrovni jsme. Víme, kde se můžeme zlepšit. Užíváme si práci s touto skupinou hráčů. Není to klubový fotbal, kde si můžete někoho koupit. Potřebujeme mít fotbalisty, kteří mají chuť se učit a zlepšovat a tenhle tým to v posledních sedmi týdnech prokázal," uvedl bývalý hráč Crystalu Palace, Aston Villy a Middlesbrough.

Angličané budou na mistrovství v Rusku vzpomínat v dobrém, a to nejen díky fotbalu. "Přijetí bylo fantastické, organizace skvělá, všichni dobrovolníci v každém městě byli výborní. Mnohé bylo řečeno o vztazích mezi Británií a Ruskem. My ale nemohli být lépe uvítaní, odvážíme si skvělou zkušenost, chceme vám za to poděkovat," řekl a vděk vyjádřil též britským žurnalistům, kteří jsou podle něj součástí týmu.