K bronzu nám pomohly rodiny hráčů, odhalil trenér Belgie.

Po prohraném semifinále s Francií (0:1) hovořil trenér belgické reprezentace o svých svěřencích jako o frustrovaných. V zápase o bronz ale působili čilým dojmem a Roberto Martínez na tiskové konferenci odhalil, že k tomu přispěly zejména rodiny fotbalistů.

"Přinesli jsme normálnost do jejich životů. Od semifinále byly rodiny na naší základně. Hráči chvíli byli lidskými bytostmi, nikoli profesionálními fotbalisty. V pátek jsme pak odletěli do Petrohradu, rodiny jsme nechali v Moskvě a začali jsme se soustředit na zápas. Když jsme dnes jeli na stadion, viděl jsem stejně koncentrované hráče s chutí do hry jako dřív," odkryl bývalý defenzivní záložník.

I díky tomu jeho hráči dosáhli historického úspěchu a získali premiérovou medaili z MS. Na turnaji v Rusku navíc ze sedmi utkání šest vyhráli, čímž překonali belgický rekord, který dosud činil čtyři vítězství z předchozího šampionátu v Brazílii. Za Belgii se prosadilo deset různých střelců, dorovnali tak výkony reprezentací Francie (1982) a Itálie (2006).

Zároveň bylo podle Martíneze důležité, že jeho svěřenci působili týmově. "Ani jediný hráč během šampionátu neřešil svoji blízkou budoucnost či možný přestup. Všichni se starali jen o přínos reprezentaci," ocenil.

Do zápasu s Anglií vstoupili Belgičané výborně a už od čtvrté minuty vedli, poté co Thomas Meunier vstřelil nejrychlejší gól belgické reprezentace v historii světových šampionátů. V druhém poločase sice soupeř tlačil, skórovat se mu ale nepodařilo a v závěru naopak po pohledném protiútoku pojistil výhru Eden Hazard.

"Nedovolili jsme jim tolik hrozit. Byli nejlepším týmem z hlediska standardních situací, dali z nich na turnaji devět gólů. My jsme dobře bránili v našem pokutovém území, soustředili jsme se. Možná Angličané neměli tolik energie, hráli semifinále o den později," hledal příčiny úspěchu Martínez.

Připustil, že jeho tým po čtvrtfinálové výhře nad Brazílií (2:1) myslel na celkový triumf. S odstupem si ale belgičtí fotbalisté podle bývalého kouče Evertonu, Wiganu a Swansea uvědomí, čeho dosáhli. "Tihle hráči přepsali historii. Od roku 1986 byla tehdejší generace v Mexiku velkou inspirací. Tahle skupina to překonala, trvalo to 32 let. Je to satisfakce a úspěch," připomněl dosavadní největší úspěch "Rudých ďáblů", kteří tehdy skončili čtvrtí poté, co prohráli v utkání o bronz s Francií 2:4 po prodloužení.

Martínez si pochvaloval, že se Belgie v Rusku vyznačovala vlastním herním stylem. "Fotbal, který jsme hráli, je naše belgická značka. Neutrální fanoušek si musel náš projev užívat. A sounáležitost a flexibilita, které jsme měli z hlediska taktiky, ukázaly, co chceme nadále předvádět," uvedl.