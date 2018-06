Kolarov zařídil Srbsku proti Kostarice nádherným gólem tři body

Fotbalisté Srbska vstoupili do mistrovství světa vítězstvím 1:0 nad Kostarikou. Úvodní duel skupiny E v Samaře rozhodl v 56. minutě kapitán Aleksandar Kolarov krásným gólem z přímého kopu.

"Nejdůležitější pro mě je, že jsme dnes hráli jako tým a byli maximálně soustředění. Musíme však zůstat pevně nohama na zemi a jako tým i pokračovat," řekl novinářům trenér Srbska Mladen Krstajič.

Středoamerický čtvrtfinalista minulého šampionátu na MS prohrál poprvé po pěti utkáních. V dalších zápasech Kostaričané budou hrát s Brazílií a Srbové rovněž v pátek se Švýcarskem.

"Myslím, že to bylo hodně vyrovnané utkání, ale nedokázali jsme využít šance jako soupeř. Teď nás čeká druhý a šestý tým žebříčku FIFA. Bude to těžké, ale řekl jsem týmu, že ještě není konec," upozornil kouč Kostariky Óscar Ramírez.

Do první větší šance se dostala už ve druhé minutě Kostarika. Ureňa dostal přesný pas do šestnáctky, jenže zaváhal při zpracování a z velkého úhlu gólmana Stojkoviče nepřekonal. Později volný González po rohu hlavičkoval nad branku.

Ve 29. minutě zahrozili i Srbové. Milinkovič-Savič si naběhl za obranu, ale slabou střelou Navase nezaskočil. Brankář Realu Madrid předtím zneškodnil i nebezpečný centr Ivanoviče, který se stal novým srbským rekordmanem se 104 reprezentačními starty. Krátce před pauzou ještě mířil vedle Kostaričan Calvo.

V úvodu druhého poločasu zahodil velkou šanci Mitrovič, kterého tváří v tváří vychytal vyběhnutý Navas. Balkánské mužstvo získalo velkou převahu a v 56. minutě otevřelo skóre. K přímému kopu ze zhruba 25 metrů se postavil bek Kolarov a levačkou perfektně zatočil míč přes zeď k tyči.

"Ten přímák přišel v důležité chvíli. Věděl jsem, že pokud to trefím, mohu tím změnit celý zápas. Přesně to jsem udělal a jsem za to rád," konstatoval obránce AS Řím Kolarov.

Středoameričané, kteří mají nejstarší tým na ruském šampionátu, si z následného tlaku žádnou gólovou příležitost nevypracovali. "Pokoušeli jsme se postupovat podle plánu a útočit po křídlech, ale oni dokázali vstřelit gól ze standardní situace. S tím nemůžete nic dělat," podotkl Ramírez.

Čtvrt hodiny před koncem mohl pojistit vedení střídající Kostič, ale i kvůli Navasově teči netrefil míč před odkrytou brankou. Kostič pak ve slibné pozici vypálil nad břevno. Srbové si i v hektickém závěru, kdy senegalský rozhodčí Diedhiou zkoumal na videu faul náhradníka Prijoviče a nastavil osm minut, těsný náskok pohlídali.

"Hráči měli správný přístup a postoj, byli jednotní. V posledních týdnech jsme udělali hodně práce. Museli jsme být kompaktní v obraně i útoku a to bylo klíčové," prohlásil Krstajič, jehož výběr se dostal na MS poprvé od roku 2010.