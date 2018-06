Kolumbie prohrála s Japonskem, celý zápas hrála v deseti

Fotbalisté Japonska porazili v úvodním utkání skupiny H na mistrovství světa Kolumbii 2:1. Jihoameričané inkasovali už ve 3. minutě z penalty, Carlos Sanchéz navíc za hraní rukou v pokutovém území dostal červenou kartu.

Kolumbijci dokázali i v oslabení srovnat v 39. minutě z přímého kopu zásluhou Quintera, Japoncům ale historicky první výhru nad jejich dnešním soupeřem zařídil po změně stran po rohu hlavou Osako. Šlo zároveň o premiérové vítězství asijského týmu nad jihoamerickým v historii světových šampionátů.

V dalším utkání se Japonci střetnou se Senegalem, Kolumbii čeká Polsko. Oba zápasy se odehrají v neděli.

Japonští fotbalisté zažili vstup do šampionátu z říše snů. Už ve třetí minutě Osako obral o míč chybujícího stopera Davinsona Sáncheze a řítil se sám na Ospinu. Samostatný nájezd sice brankář Arsenalu zneškodnil, ale míč se dostal k dobíhajícímu Kagawovi, jehož střelu zastavil Carlos Sánchez pouze paží. Důsledkem byla druhá nejrychlejší červená karta v historii MS a Kagawa navíc nařízenou penaltu bezpečně proměnil.

O deset minut později mohl vyrovnat Falcao, který špičkou kopačky usměrňoval do brány centr z přímého kopu. Brankář Kawašima, jenž se v 35 letech stal nejstarším japonským hráčem na MS, si ale poradil.

"Modří samurajové" se v přesilovce paradoxně zatáhli a čekali na rychlé protiútoky. Na konci nejnebezpečnějšího brejku stál po čtvrthodině Inui, ale z dobré pozice mířil mimo tyče. Podobnou příležitost nevyužil po další chybě Davinsona Sáncheze ani Osako.

V 39. minutě se aktivní Kolumbijci dočkali vyrovnání. Sudí Skomina nařídil přímý kop po střetu Hasebeho s Falcaem a Quintero chytrou střelou pod skákajícími hráči ve zdi překvapil Kawašimu. Na letošním MS to byla už čtvrtá branka z přímého kopu, na šampionátu v roce 2014 přitom tímto způsobem padly pouhé tři góly za celý turnaj.

Do druhého poločasu vstoupili Japonci přece jen aktivněji. Krátce po sobě se do šance dostali Osako a Inui, obě střely ale vyrazil pozorný Ospina. Po hodině hry přišel na hřiště nejlepší střelec minulého šampionátu James Rodríguez, který se před zápasem potýkal se zraněným lýtkem, ani on ale obraz hry nezměnil.

Naopak, v 72. minutě dostal asijský celek po další velké šanci Sakaie příležitost zahrávat rohový kop. Střídající Honda poslal centr na hranici malého vápna, Ospina zůstal na půli cesty a Osakovi už stačilo hlavou trefit bránu.

Po inkasovaném gólu opět zahrozili Jihoameričané, Lermovu fantastickou patičku mezi dvěma obránci ale Rodríguez v gól neproměnil. Zbytek zápasu si už Japonci pohlídali a oplatili Kolumbii porážku 1:4 z minulého šampionátu.