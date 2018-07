Konečně zvládli penalty. Kouč Anglie: Výjimečný moment!

Penaltový rozstřel na mistrovství světa byl pro anglické fotbalisty dlouho noční můrou. Před letošním šampionátem v Rusku jej Angličané podstoupili třikrát a pokaždé vypadli. O moc lepší bilanci neměli ani na mistrovství Evropy, kde uspěli pouze jednou ze čtyř pokusů. Penaltové prokletí na MS zlomili až v úterním osmifinále s Kolumbií.

Z pěti anglických exekutorů neuspěl pouze Jordan Henderson, zatímco na druhé straně Mateus Uribe trefil břevno a dalšího Kolumbijce Carlose Baccu vychytal v poslední sérii brankář Jordan Pickford.

"Rozstřely jsou těžké. Dlouho a usilovně jsme řešili, jak v nich uspět. Studovali jsme techniku, chování týmu i roli brankáře. Hráči zůstali klidní a uspěli. Je to pro nás výjimečný moment," řekl anglický trenér Gareth Southgate po zápase, který v normální hrací době i po prodloužení skončil 1:1.

Sám Southgate má na penaltový rozstřel bolestivou vzpomínku, když na domácím Euru 1996 zaváhal v šesté sérii a do finále proti českým fotbalistům postoupili Němci. "Bohužel na to nikdy nezapomenu, potáhne se to se mnou až do smrti. Ale dnešek by mohl dodat víru příštím hráčským generacím," prohlásil Southgate.

Angličané poprvé nezvládli penalty v semifinále MS 1990 s Itálií. Neuspěli ani v osmifinále MS 1998 či čtvrtfinále ME 2004 a 2012 a MS 2006. Postoupili pouze ve čtvrtfinále Eura 1996 proti Španělsku, následně ale vypadli v rozstřelu s Německem.

V úterý je nezastavilo ani prokletí hráčů s číslem osm. Tu měli na světových šampionátech na dresu neúspěšní exekutoři Chris Waddle, David Batty, Frank Lampard a letos Jordan Henderson. Posledně jmenovaný se ale na rozdíl od svých předchůdců mohl navzdory neproměněné penaltě radovat z postupu.