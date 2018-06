Král střelců na MS v Rusku? Nejvíce se věří Messimu

Góly jsou kořením fotbalu - zní notně ošoupané rčení, ale pořád je pravdivé. Na nudné bezbrankové remízy nikdo zvědavý není. Jen ať se sítě třepetají. Okoření přesné zásahy i letošní mistrovství světa v Rusku? Mimořádná kanonáda se však nepředpovídá.



V systému dvaatřiceti účastníků jich nejvíc padlo na prvním rozšířeném šampionátu na tento počet v roce 1998 ve Francii a na posledním 2014 v Brazílii - shodně 171, což dává průměr 2,67 gólu na zápas. Ostatní byly chudší: na MS 2002 jich statistikové napočítali 161 (2,52), na MS 2006 pouze 147 (2,3), ještě o dva méně na MS 2010 (2,27).



"Letos se podle přijatých sázek očekává okolo 150 gólů, přes 170 už tipující nejdou," sděluje Karel Brettschneider, bookmaker sázkové kanceláře Chance. Nejvíce ofenzívy se očekává od latinskoamerických týmů Brazílie a Argentiny, zajímavé jsou i vypsané kurzy na to, že by tým na šampionátu ani jednou neskóroval. U Brazilců činí 200:1, u obhájců titulu Německa 150:1.



Na opačném pólu se pohybují outsideři, jimž se ani v této činnosti moc nevěří. Kdo si vsadí na Saúdskou Arábii, že získá mistrovský titul, za jednu korunu obdrží 1500. Stejně jako u absolutního nováčka středoamerické Panamy, kde je také kurz, že ani nedá gól, hodně nízký 5:1. Pro zajímavost: když se trefí obránce Eric Davis, jediný zástupce slovenské nejvyšší soutěže (DAC Dunajská Streda), ten kdo mu uvěří, udrží za jednu korunu čtyřicet.



Za krále střelců je pasován argentinský štírek Lionel Messi (10:1), v těsném závěsu je Brazilec Neymar (11:1), francouzský útočník Antoine Griezmann a portugalská hvězda Ronaldo mají shodný kurz (13:1). Pětici vyvolených uzavírá anglický bijec Hary Kane (15:1). "U těchto hráčů se předpokládá, že jejich týmy dojdou daleko a budou hrát více zápasů," vysvětluje vysoké nasazení Brettschneider.



Přitažlivé jsou rovněž sázky na nejlepší střelce jednotlivých účastníků. Zvláště u těch, kteří skončí v základní skupině a budou mít na kontě jen tři vystoupení, se mohou zviditelnit nečekaná jména a přinést sázejícím docela slušnou peněžní radost. Navíc při standardních situacích se tradičně prosazují obránci. "Například vyhlášený hlavičkách stoper Sergio Ramos má kurz na vstřelený gól 22:1 a stojí ve španělském týmu na 7. příčce," prozrazuje fotbalový odborník sázkové kanceláře Chance.



Ať padají v Rusku góly. Jsou kořením fotbalu a jeho příznivci mají na co sázet.