Mač jako řemen! Francie přestřílela Argentinu, Messi a spol. končí

Francouzští fotbalisté se stali prvními čtvrtfinalisty mistrovství světa v Rusku. V atraktivním utkání přestříleli obhájce stříbrných medailí z Argentiny 4:3. V prvním poločase se výběr galského kohouta dostal do vedení po penaltě Antoina Griezmanna, Jihoameričané ale skóre otočili po trefách Ángela Di Maríi a Gabriela Mercada. Vzápětí ale srovnal Benjamin Pavard a následně svůj skvělý výkon korunoval dvěma góly devatenáctiletý Kylian Mbappé. V nastavení už jen zkorigoval Sergio Agüero.

Francouzi uspěli i v pátém osmifinálovém zápase, který od zavedení současného formátu mistrovství světa odehráli. Ve čtvrtfinále se utkají s vítězem duelu Portugalsko-Uruguay, který je na programu dnes od 20.00.

Francie od úvodních minut hrozila především díky útočné dvojici Griezmann, Mbappé. V deváté minutě byl Mbappé faulován před pokutovým územím a následný přímý kop napálil Griezmann do břevna.

O dvě minuty později převzal křídelník PSG Mbappé míč na své polovině a prohnal se kolem čtyř bránících hráčů. Na konci akce ho srazil uvnitř pokutového území Rojo a nařízenou penaltu podruhé na turnaji proměnil Griezmann.

Modrobílí Argentinci se před soupeřovu branku dostávali jen ztěžka, přesto se před odchodem do kabin dočkali vyrovnání. Di María si zpracoval míč a z 25 metrů křižnou střelou překvapil Llorise. Francouzský výběr dostal na mistrovství světa gól od jihoamerického protivníka po 798 minutách hry.

Argentinský trenér Jorge Sampaoli sáhl před začátkem druhého poločasu do složení stoperské dvojice a místo chybujícího Roja poslal na hřiště Fazia. Ve 48. minutě se poprvé v zápase připomněl do té doby nevýrazný Messi, jenž poslal odražený míč z otočky na bránu a jeho střelu tečoval do sítě Mercado. Pětinásobný držitel Zlatého míče si připsal gólovou asistenci na všech posledních čtyřech šampionátech.

Francouzi se ihned po inkasované brance usadili na soupeřově polovině a brzy se dočkali vyrovnání. Nedorozumění Fazia s brankářem Armanim ještě Griezmann nedokázal využít, ale v 57. minutě doletěl Hernandezův centr z levé strany až na hranici vápna k Pavardovi, který zakončil spolupráci krajních beků výstavní ránou do růžku Armaniho brány.

O sedm minut později si v chumlu hráčů před brankou zpracoval míč Mbappé, šikovně se uvolnil a propasíroval míč pod padajícím brankářem. Mladíček v sestavě "Les Bleus" korunoval svůj výjimečný výkon vzápětí druhou brankou, když stál na konci bleskové akce a chladnokrevně zakončil k tyči.

Mbappé se stal po 60 letech prvním teenagerem, který vstřelil v zápase mistrovství světa dvě branky. Naposledy se to povedlo Pelému v roce 1958 v utkání Brazílie proti Švédsku.

Naději na kopačky Jihoameričanů mohl vrátit Messi, který prokličkoval až před Llorise, jeho střela pravou nohou ale postrádala razanci. Argentinci tak už dokázali pouze snížit, v nastaveném čase poslal Messiho centr do sítě hlavou střídající Agüero.