Matthäus kritizuje Özila: Nemá srdce, vypadá, že nechce hrát

Němečtí reprezentanti jsou pod palbou velké kritiky. Úřadující světoví šampioni nestačili ve svém úvodním utkání letošního ruského turnaje na Mexiko. Po překvapivé porážce, která překvapila celý svět, se do nich pustili kromě fanoušků také odborníci. Třeba Lothar Matthäus se obul do záložníka Mesuta Özila, jenž podle jeho slov nehraje srdcem.

Takový start do letošního světového šampionátu si určitě nepředstavovali. Fotbalisté Německa, kteří v Rusku obhajují titul, podlehli po mizerném výkonu Mexiku, čímž se postarali o velké překvapení. Předvedená hra našich sousedů zaskočila nejednoho fanouška, následně ji zkritizoval také Lothar Matthäus.

Bývalý kapitán Němců a držitel Zlatého míče se pustil speciálně do středopolaře Mesuta Özila, jenž na klubové úrovni hraje za londýnský Arsenal. "Jeho představení jsem vůbec nepochopil, hrál úplně bez radosti. Začínám mít pocit, že se necítí v dresu národního týmu dobře. Vypadá, jako by vůbec nechtěl hrát," prohlásila sedmapadesátiletá legenda.

Odchovanec Schalke údajně nehraje srdcem. "Nevidím u něj žádné srdce, radost ani vášeň. Po posledním utkání navíc podle mě není vyloučeno, že start na letošním mistrovství bude jeho vůbec posledním," pokračoval Matthäus s tím, že si Özil za předvedený výkon nezaslouží pokračovat v reprezentaci.

Na ofenzivního záložníka se snesla kritika i před samotným zahájením fotbalového mistrovství, když se v květnu společně se svým spoluhráčem Ilkayem Gündoganem sešel v Londýně s tureckým prezidentem Recepem Tayyipem Erdoğanem. To pobouřilo i vrcholné německé politiky, kteří požadovali po trenérovi Joachimu Löwovi jejich vyřazení z kádru.

Na "poslední" kritiku Matthäuse to však vliv nemá. "Nemám vůbec žádný problém s tím, že Mesut nebude třeba zpívat státní hymnu. Je to na každém hráči, ať už má německé, turecké nebo africké kořeny. Vadí mi jeho celkové vystupování. Před zápasem s Mexikem mávlo deset našich hráčů při nástupu směrem k tribunám, jen Özil to neudělal," argumentoval.

Šanci napravit svou pověst dostane "Nemo" v sobotu 23. června, kdy Němce čeká souboj se Švédském. Pokud jej nezvládnou a prohrají, zadělají si na pořádný problém.