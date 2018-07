Na MS hrály prim standadky, padlo z nich sedm desítek gólů.

Finále mistrovství světa mezi Francií a Chorvatskem potvrdilo, že na šampionátu v Rusku hrály klíčovou roli standardní situace. Padlo z nich hned 73 z 169 branek včetně tří finálových, což je 43 procent. Dosavadní rekord z roku 1998 bylo 36 procent a celkem 62 branek.

Vysoká úspěšnost standardních situací je v kontrastu s tím, že v elitních pěti ligách z nich padá mnohem méně branek. Nejvíce v německé bundeslize - 21,8 procent. Ve Francii dokonce jen 15,6 procent, přesto jejímu národnímu týmu pomohlo hned 6 ze 14 branek ze standardek k titulu.

Nejvýraznější z tohoto pohledu byla ale Anglie, která dokonce devíti zásahy z nacvičených herních situací pokořila dosavadní rekord šampionátu, o který se v roce 1966 osmi zásahy postaralo Portugalsko.

"My jsme si dali standardní situace jako klíčový faktor turnaje," řekl trenér Anglie Gareth Southgate, který se spolu se svým asistentem Allanem Russellem inspiroval i v basketbalu a americkém fotbalu, když se jezdil dívat na NBA a NFL a studoval jejich strategie při clonách a blocích. "Věnovali jsme tréninku standardek opravdu hodně času. Ladili jsme to do detailů," řekl anglický záložník Ruben Loftus-Cheek.

Ze hry padlo jen 96 branek, z toho 41 po brejcích. Rovnou z přímých kopů se prosadili střelci sedmkrát, 20 gólů vzniklo po rozehraných přímých kopech nebo autových vhazováních, 23 po rozích a 23 z pokutových kopů.

"Standardní situace se stávají stále důležitějším nástrojem. V minulé sezoně Ligy mistrů padlo 45 branek po rohových kopech a tady ten trend pokračoval," souhlasil člen technické komise FIFA Andy Roxburgh.

Jedním z důvodů je zavedení videa, které přispělo k rekordnímu počtu penalt, když na jeho základě byla odpískána penalta i ve finále. To vede i ke změně bránění, když si hráči musí dávat mnohem větší pozor na držení a útočící hráči tak mají výhodu.

Premiéra videorozhodčího na světovém šampionátu sice byla přijímána s rozpaky, ale výsledkem je, že se na turnaji neobjevila jediná fatální chyba jako v minulosti. Po základních skupinách se FIFA pyšnila, že sudí měli 99,3 správných rozhodnutí a ani v play off si tuto bilanci výrazněji nepokazili. Na předchozích šampionátech to bylo 95 procent. "Díky videu jsme byli svědky mnohem férovějšího a transparentnějšího šampionátu," řekl prezident FIFA Gianni Infantino.

Na turnaji byla k vidění jedna jediná bezgólová remíza, nejméně od roku 1954, kdy v každém duelu padl gól. Přesto střelci zaznamenali o dvě branky méně než před čtyřmi roky. Turnaj celkem přinesl 169 branek, což je však druhý nejvyšší počet za posledních pět mistrovství.

Šampionát přinesl také hodně selhání favoritů, když Německo vypadlo už ve skupině, Argentina, Španělsko a Portugalsko v osmifinále a Brazílie ve čtvrtfinále. Roli velkého favorita potvrdila jen Francie, která získala svůj druhý titul, přestože trenér Didier Deschampss vsadil na mladé hráče. V základní sestavě nastupovalo hned šest fotbalistů věkem do 25 let.

Francie ukazovala velmi kvalitní týmové výkony postavené na silné defenzivě, rychlém přechodu do útoku a i přes mladý věk i dostatek zkušeností, včetně té z prohraného finále posledního mistrovství Evropy. Na nejlepší výsledky v historii dosáhli reprezentanti Chorvatska, Belgie a Ruska v období po rozdělení Sovětského svazu.

Rusko je ale vítězem zejména díky svému pořadatelství, když se dokázalo vyvarovat výraznějším problémům a vydařeným turnajem si ve světě vylepšilo mediální obraz. Nenaplnily se obavy z výtržností fanoušků, rasismu a homofobie.

"Změnilo to vnímání Ruska. Ukázali jsme se, jací doopravdy jsme, otevřený a pohostinný národ," řekl šéf organizačního výboru Alexej Sorokin, podle něhož Rusko přivítalo přes milion turistů a zápasy byly z 98 procent vyprodané. "Bylo to nejlepší mistrovství všech dob," pochválil Rusko Infantino.