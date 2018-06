Na Němce jsme byli připraveni půl roku, přiznal trenér Mexika

Trenér mexických fotbalistů Juan Carlos Osorio dlouhých šest měsíců piloval v hlavě taktický plán na úvodní zápas mistrovství světa. A vyplatilo se mu to. Hráčům naordinoval jiný herní styl, než kterým se Mexičané prezentovali v předchozích zápasech, a povedlo se mu tím zaskočit obhájce titulu Němce. Výsledkem byla důležitá výhra 1:0.

"Měli jsme herní plán, který jsme si stanovili už před šesti měsíci," řekl na tiskové konferenci Osorio, který před rokem se svými svěřenci prohrál s Německem v semifinále Poháru FIFA 1:4. Ale poučil se, a když mu v prosinci los MS opět přisoudil za soupeře Němce, vymyslel jinou taktiku.

Klíčem bylo nesoupeřit s Německem ve středu pole, ale co nejrychleji se po zisku míče dostat do útoku. Půl roku to s hráči piloval a na velkého favorita turnaje to skutečně fungovalo, přineslo to i jediný gól v podání Hirvinga Lozana. I Němci připustili, že je soupeřův styl překvapil a že tak Mexičany ještě nikdy hrát neviděli.

"Cílem bylo rychle přepínat do útoku. A i přes změny v sestavě jsme se tohoto plánu drželi. Hlavně jsme chtěli mít dva rychlé hráče na křídlech. Hirving Lozano je neuvěřitelný křídelní útočník a hodně nám pomáhal k rychlému přechodu do útoku. Je to nejrychlejší hráč, jakého tu mám," uvedl Osorio.

"Naším mottem je hrát tak, aby bylo vidět, že milujeme výhru a nebojíme se porážky. Ukázali jsme, že je před námi zářivá budoucnost, a jsem opravdu spokojený," dodal mexický kouč.