Němci budou odvracet blamáž, proti Švédům musí uspět

Na předchozích dvou fotbalových mistrovstvích světa vypadl obhájce titulu už v základní skupině a totéž se může opakovat i letos v Rusku. Úřadujícím šampionům z Německa totiž po úvodní prohře s Mexikem hrozí, že pokud v sobotu neporazí Švédsko, budou balit kufry.

Prohra by pro Němce znamenala konec už po dvou zápasech, a to v případě, že Mexiko bude v druhém duelu skupiny F bodovat s Koreou. Německu by ale proti Švédsku nemusela být nic platná ani remíza. Pokud totiž Mexiko zaboduje s Koreou, mohou Švédové s Mexikem v posledním kole hrát na remízu, která by dál posunula oba celky na úkor Němců.

"Po prohře s Mexikem jsme pod tlakem a víme, že musíme ve zbylých dvou zápasech získat šest bodů, jinak bude těžké postoupit," řekl záložník Toni Kroos. "Sami jsme ze sebe udělali kořist. Teď máme před sebou dva velmi důležité zápasy. Tlak je neskutečně velký a víme, že vyhrajeme, jen když se výrazně zlepšíme," dodal Thomas Müller.

Tlak na Němce se před vzájemným duelem snažili zvýšit i švédští novináři. Jeden z nich dokonce Samimu Khedirovi předal falešnou letenku pro celý německý tým zpět domů. Záložník Juventusu však situaci s noblesou ustál a novináři řekl, že na letence je špatné datum. "Tohle budeme potřebovat až 16. července," usmál se Khedira, který se plánuje vrátit až den po finále hraném 15. července.

Švédsko naopak může jít do utkání poměrně v klidu, jelikož zvládlo úvodní zápas s Koreou a výhrou 1:0 položilo základ myšlenkám na postup. Ten může dovršit už výhrou nad Německem, případně se o něj popere v posledním duelu v přímém souboji s Mexikem.

"Cítíme šanci. Němci sem přijeli jako favorit, protože mají neskutečný tým. Jenže nevyhráli, tím se dostali pod tlak a musejí se vypořádat s kritikou. Toho se pokusíme využít, i když víme, že oni jsou mentálně silní," řekl švédský záložník Emil Forsberg, který hraje v Německu za Lipsko. "Musíme udělat vše správně, i tak bude těžké vyhrát, ale my se o to pokusíme," dodal.

Německo už zaskočili Mexičané, kteří tak mají velkou šanci posedmé za sebou postoupit ze skupiny do vyřazovacích bojů. Stačí jim k tomu porazit Koreu, tým, který už sedm zápasů v řadě na MS nedokázal zvítězit. Korea navíc od března vyhrála jediné ze sedmi utkání a pětkrát prohrála.

"Náš cíl od začátku ale je vyhrát skupinu a všechny zápasy. My chceme porazit každého a být šampiony," řekl útočník Raúl Jiménez.

Pro Koreu půjde o poslední šanci, jak zabojovat o postup. Pokud prohraje, bude už bez šancí, jestliže zároveň Švédsko bude bodovat s Německem. Proti Mexiku se tak potřebuje výrazně zlepšit zejména v útoku, když v prvním duelu nevyprodukovala ani jednu střelu na branku. Taktika nakopávat míče na útočníka Kim Šin-uka na švédské obránce neplatila.

"V prvním utkání jsme se zaměřili na to, abychom neinkasovali, a hráli jsme obezřetně," řekl kouč Šin Te-jong, jehož svěřenci inkasovali jen z penalty. "Teď už nemáme na co čekat a budeme se více tlačit do útoku," slíbil.

Zápas Mexika s Koreou začne v sobotu v 17:00, od 20:00 je na programu souboj Němců se Švédskem.