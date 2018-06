Neúčast na dalším MS? Patřím do knihy rekordů, míní Nainggolan

Patří mezi pár hvězd, které budou letošní fotbalový šampionát sledovat pouze z tribuny či na televizní obrazovce. Šikovný záložník Radja Nainggolan se nevešel do nominace belgické reprezentace. Přestože patří mezi hlavní opory římského AS, trenér Roberto Martínez jej do Ruska nepovolal. Zkušený středopolař na to reagoval ukončením reprezentační kariéry. Později prohlásil, že by měl být zapsán v Guinessově knize rekordů.

Pátým rokem patří mezi hlavní postavy italského klubu AS Řím, v letošní sezoně odehrál jednatřicet ligových utkání, v nichž vstřelil čtyři branky. Kvalitními výkony také dovedl svůj tým až do semifinále milionářské Ligy mistrů. Ani to však trenérovi belgické reprezentace Robertovi Marínezovi nestačilo. Radja Nainggolan se na letošní světový šampionát nepodívá.

Kouč jej na blížící se akci nenominoval z taktických důvodů. "Myslím, že Radja není typ hráče pro méně důležitou roli. Je to čistě věc taktiky," řekl. A pořádně tím překvapil všechny fanoušky. Přestože v kádru "rudých ďáblů" uvidíme jednu hvězdu vedle druhé, nepovolání třicetiletého fotbalisty bylo velkým šokem.

Ještě hůře než oni to ale samozřejmě nesl samotný středopolař, jenž se nezúčastnil ani MS 2014 v Brazílii. Na nepříjemnou situaci poté okamžitě zareagoval ukončením reprezentační kariéry. "Mám toho dost, loučím se s národním týmem, už nebudu dál bojovat. Startovat na světovém šampionátu bylo mým snem. Martínez mi ho vzal," uvedl.

Jeho absence by prý měla být zapsána v knize rekordů. "Myslím, že patřím do Guinessovy knihy rekordů. Jsem jediný špičkový hráč na planetě, který bude chybět na dvou po sobě jdoucích světových šampionátech. Je to tak nepochopitelné, že se tomu můžu jen smát," citoval Nainggolana belgický deník HLN.

Belgický tým, v němž naopak nechybí třeba poslední šampion anglické ligy Kevin De Bruyne či křídelník longýnské Chelsea Eden Hazard, vstoupí do šampionátu 18. června, kdy se v rámci skupiny G utká s outsiderem Panamou.