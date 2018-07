Neymar terčem vtípků. Karma zaúřadovala! těší soupeře

Fotbalisty Mexika potěšilo, že ve čtvrtfinále mistrovství Evropy vypadla Brazílie, která je předtím vyřadila v osmifinále. Podle nich totiž svou roli sehrála karma a Brazilci doplatili na to, že se Mexičanům posmívali za vyřazení.

"Mexičané hodně mluvili mimo hřiště a teď jedou domů," prohlásila brazilská hvězda Neymar po osmifinále. "A kdo jede domů teď," reagoval na sociálních sítích po pátečním vyřazení Brazílie a prohře 1:2 s Belgií mexický záložník Andrés Guardado.

"Absolutní karma. Fotbal je v tomhle vždy férový, když se chováš jako profesionál na hřišti i mimo něj," přidal další z mexických reprezentantů Carlos Salcido.

Podle Mexičanů Brazílie doplatila na to, jak právě Neymar celý šampionát simuloval fauly. Ve čtvrtfinále mu na to ale sudí neskočil. "Tohle je fotbal. Když nechce, aby se ho někdo dotýkal, tak by měl zkusit něco jiného. Víc se zajímá o polehávání na trávě. Pokud chce ležet, tak je dobře, že jede domů, protože tam se může vyspat," dobíral si Neymara mexický záložník Miguel Layún.