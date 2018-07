Bývalí šampioni míří proti sobě. Dojde i na souboj elit

Fotbalové mistrovství světa už je v další fázi turnaje. Po 56 odehraných utkáních na šampionátu přichází nyní na řadu čtvrtfinále pro osm nejúspěšnějších celků. Jako první se o postup dál poperou Francie a Uruguay. O jejich soupeři v dalším kole vyřazovacích bojů se rozhodne v lákavém trháku mezi Brazílií a Belgií.

Francouzi se stali doposud pouze jednou mistry světa, když opanovali turnaj před dvaceti lety na domácí půdě především díky Zinedinu Zidanemu. Nyní je ale čeká soupeř, kterého v minulosti porazili pouze jednou. S Uruguayí se Francie utkala osmkrát, vyhrála však jenom jednou. V posledních pěti utkáních dokonce nevstřelila ani gól.

Oba celky by měly táhnout hvězdní útočníci. Na straně Francie to bude především Kylian Mbappé, který posunul svůj tým do čtvrtfinále díky dvěma gólům proti Argentině. "Navíc vybojoval pokutový kop po šedesátimetrovém sprintu. Je neuvěřitelné, že se v devatenácti letech dostal na takovou úroveň. V osmifinále byl rozdílovým hráčem," podotkl český reprezentant Bořek Dočkal na svém blogu u sázkové kanceláře Tipsport.

Uruguay zvítězila na MS dvakrát. Oba triumfy ale přišly v první polovině minulého století v letech 1930 a 1950. Jihoamerický celek ukazuje na turnaji skvělou obranu, kdy ve čtyřech zápasech inkasoval pouze jednou. V útoku řádí především duo Edinson Cavani s Luisem Suárezem. Otázkou však zůstává, zda prvně jmenovaný k duelu vůbec nastoupí kvůli zraněnému lýtku. "Kdyby ve čtvrtfinále nemohl nastoupit, byla by to pro Uruguay hodně citelná ztráta. Francie má kreativní hráče na to, aby si vytvořila šance i do plné obrany," myslísi dočkal působící momentálně v americké MLS v dresu Philadelphie.

Neymara čeká nejlepší útok

Velmi atraktivní zápas by se měl odehrát mezi Brazílií a Belgií. Proti sobě na stoupí aktuálně druhá a třetí celek žebříčku Mezinárodní fotbalové federace FIFA. Evropský tým je s jedenácti góly nejlépe střílející tým na šampionátu a především obrat v osmifinále proti Japonsku, kdy Belgičané ještě dvacet minut před koncem prohrávali 0:2 a nakonec vyhráli 3:2, stál za to. Parta okolo Kevina De Bruyneho by mohla dostat svou zemi do semifinále poprvé od roku 1986.

Brazílie je největším favoritem na zlato. Nevím, nevím. Můj spoluhráč Fabinho možná nakonec bude zklamaný. Ale Belgii by kanárci měli porazit. Každopádně jsem rád, že se Belgie dostala do čtvrtfinále. Patří mezi týmy, o kterých se říká, že mají velký potenciál. Belgičané se prosadili svým talentem a perfektní ofenzivou. Jenže teď narazí na Brazílii, kterou zdobí stejné přednosti a navíc má více zkušeností. Každopádně věřím, že si všichni užijeme parádní fotbal.

"Belgičané se prosadili svým talentem a perfektní ofenzivou. Jenže teď narazí na Brazílii, kterou zdobí stejné přednosti a navíc má více zkušeností," tuší Dočkal. Tým z Evropy vyhrál všechny čtyři předchozí duely na MS. Brazilci jdou do čtvrtfinále s vědomím, že vyjma prvního duelu se Švýcarskem, který skončil 1:1, vyhráli zbylá utkání vždy 2:0. "Pro mne jsou největším favoritem na zlato. Belgii by "kanárci" měli porazit. Každopádně jsem rád, že se Belgie dostala do čtvrtfinále. Patří mezi týmy, o kterých se říká, že mají velký potenciál. Věřím, že si všichni užijeme parádní fotbal," glosuje Dočkal.