Francouzi jsou favorité, Chorvatsku dojdou síly, shodli se Čech a Koubek.

Čeští fotbaloví brankáři Petr Čech a Tomáš Koubek prošli francouzskými kluby. Zkušenější Čech na začátku své kariéry, Koubek aktuálně ve Francii působí. Není tak divu, že ve finále MS věří oba Francouzům. Ti by měli mít výhodu v podobě větších sil, Chorvatsko totiž muselo do finále postupovat přes tři prodloužení.

"Myslím, že finále bude velice zajímavé z toho pohledu, že Chorvatsko muselo postupovat přes tři prodloužení. Francie navíc měla jeden den odpočinku navíc a může mít více sil. Má i více zkušeností, jelikož pro Chorvatsko je to první finále, zatímco Francie hrála s hodně podobným týmem finále mistrovství Evropy před dvěma roky," upozornil Čech v rozhovoru pro svou agenturu Sport Invest.

Vzhledem ke třem prodloužením to znamená, že Chorvaté odehráli na letošním světovém šampionátu o zápas více. "Už v semifinále všichni řešili, jestli jim vydrží síly a zda to nebude jejich nevýhoda, ale zvládli to výborně, hráli skvěle i fyzicky a Anglii přehráli. Euforie může překonat i únavu. Bude proto rozhodovat spíše psychika a kdo lépe zvládne tlak ve finále," míní Čech.

Koubek aktuálně chytá v dresu francouzského týmu Rennes, a tak má velkou radost, že právě Francie bude bojovat o zlato. "Složení finále pro mě není překvapením. Tím, že vypadli favorité brzo, jsem spokojený, jak to dopadlo. Oba týmy si to zaslouží. Chorvatsku dorostla skvělá generace a Francii jsem to hrozně přál. Věřím, že udělají ten poslední krok. Fandím jim," řekl Koubek.

Ve finále budou k vidění i dvě největší hvězdy MS. Na straně Francie jde o mladého Mbappého, ve středu Chorvatska zase řádí Modrič.

"Udělali na mě dojem hlavně Mbappé, (Eden) Hazard a Modrič. Všichni tři hrají v úžasné formě, mají úžasné myšlení, techniku a rychlost. To jsou hráči světového kalibru. A jsou motorem svých mužstev. Vyzvednul bych ale hlavně Modriče, který má za sebou hrozně náročnou sezonu, přesto i v prodlouženích tým táhne a chce to strhnout," ocenil Koubek.

"Hráčem turnaje je Modrič, který odehrál fantastický šampionát," souhlasí Čech. "Mbappé ve svém věku ukazuje obrovskou kvalitu a v budoucnu může získávat Zlatý míč i kolektivní úspěchy. V anglickém celku mě zaujali Kieran Trippier a Harry Maguire, který před dvěma roky hrál druhou ligu a od té doby urazil neskutečnou cestu. Má ohromný přehled ve hře," chválí gólman Arsenalu.

Čech ale oceňuje i celý šampionát v Rusku, který se podle něj hodně povedl. "Myslím, že to bylo jedno z nejlepších mistrovství, co si pamatuji. Povedlo se po všech stránkách. Neobjevily se žádné problémy, nezaregistroval jsem žádné stížnosti. I na hřišti byly vidět kvalitní zápasy plné dramatických momentů. Byla tam překvapení, výbuchy favoritů. Nic tomu nechybělo," dodal Čech.