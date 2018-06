Lička: Zlato vyhraje jeden z favoritů, outsideři jsou bez šance

Fotbalový kouč Verner Lička sice po skupinové fázi světového šampionátu nevidí jednoho favorita na zisk zlatých medailí, zároveň však vylučuje, že by ruský turnaj mohl vyhrát někdo z papírových outsiderů. Podle prezidenta Unie českých fotbalových trenérů si ve vyřazovací fázi MS týmy nevystačí jen se sportovním štěstím.

"Fotbal nemá svého Rogera Federera. Špička je širší a nemyslím si, že by Brazílie byla větší favorit než Belgie a spol. Stojím si za tím, že může vyhrát jenom mentálně silný, vyrovnaný a rezistenční tým," řekl Lička v rozhovoru s ČTK.

"Může to být Španělsko, Argentina, Brazílie. U Belgie už trochu váhám. Strašně se mi líbí Chorvatsko a přál bych jim. Mají vynikající zálohu, ale nemyslím si, že je to tým, který má všechny prostředky k triumfu na mistrovství světa," přidal bývalý československý reprezentant.

Považuje za nereálné, aby světové zlato získal tým mimo úplnou špičku. "Chápu, že to je sport a může vyhrát každý. Na mistrovství Evropy byli překvapiví vítězové, ať to bylo Dánsko nebo Řecko v roce 2004, ale na mistrovství světa si nepamatuju, že by outsider vyhrál zlato. Myslím, že to nepřipadá v úvahu. Je to krátkodobá soutěž, ale musel by ještě vyhrát čtyři zápasy a to jen se sportovním štěstím nejde," upozornil Lička.

Nečekané vyřazení obhájců titulu z Německa ve skupině vysvětlil i slabou formou opor. "Byla tam sázka na rutinu, vítězné typy hráčů, kteří jsou zvyklí a umí vyhrávat. Patrně se tam muselo něco zadrhnout. Evidentně tvůrci posledních úspěchů byli vyčichlí. Nebyl to tým hladových vlků, zůstal pouze profesorský fotbal," mínil Lička. "Ale jsem přesvědčen, že se v německém fotbale nic zásadného měnit nebude, dokonce myslím, že zůstane i trenér Löw. Přijdou jiní hráči a myslím, že éra těch Özilů je pryč," doplnil.

Nepovažuje za úplnou náhodu, že už na třetím šampionátu po sobě vypadl úřadující mistr ve skupině. "Vždycky končí nějaká éra. Ta špičková mužstva mají životnost tak do pěti let. Pak je potřeba do toho sahat, což je těžké. Lidé jim věří, ale nevědí, co se třeba děje uvnitř. Většinou je ten mentální výkon opotřebovanější a ty příčiny bývají tam," uvedl Lička.

Zásadní výtky neměl k videorozhodčím, kteří byli ve skupinové fázi často v akci. "V zájmu kvality hry a fair play je to správné a většinou to fungovalo, musíme se to postupně učit. Nepochopil jsem ale polského rozhodčího Marciniaka, který Němcům (v zápase se Švédskem) odpustil penaltu. Na to má právo, ale myslím, že má povinnost se na to jít aspoň podívat na video. To zavánělo nějakou spekulací. Pokud dostal i signál, že tam něco bylo, tak by se to stávat nemělo," prohlásil Lička.

Šampionát je podle něj příliš krátký na to, aby přinesl nové trendy a fotbal někam posunul. "Mistrovství světa ani Evropy do vývoje fotbalu nikdy nic nového nepřináší. Je to spíš selekce hráčů, kteří působí v nejvyšších soutěžích. Tam je na práci čas, trenér s tím může něco udělat a posouvat dál," řekl bývalý trenér Ostravy či Wisly Krakov.

"Trenéři národních týmů jsou lídři, selekcionéři a taktici, kteří se v daném okamžiku snaží šachovým způsobem válku vyhrát. Rozhodně jsem tam neviděl jediný prvek a něco nového. Tam na to není čas," dodal třiašedesátiletý rodák z Hlučína.