Oprávněná podpora trenéra, Maguire táhne Anglii

Nominace obránce Harryho Maguirea do anglické sestavy pro mistrovství světa v Rusku řadu fanoušků překvapila. Téměř dvoumetrový fotbalista ale ukazuje, že se trenér Gareth Southgate v jeho případě rozhodně nemýlil. Nepřehlédnutelný bek v dnešním čtvrtfinále vstřelil při výhře 2:0 první gól do sítě Švédska. Byla to jeho premiérová trefa v reprezentaci, ve které debutoval teprve loni na podzim v závěrečném utkání kvalifikace.

Před soupeřovou brankou se Maguire dokázal prosadit už v úvodním utkání s Tuniskem v základní skupině, kdy trápícím se Angličanům výrazně pomohl k vítězství. Když už to vypadalo na nečekanou remízu, naskočil Maguire v 91. minutě v šestnáctce na rohový kop Kierana Trippiera, prodloužil míč ke vzdálenější tyči na hlavu Harryho Kanea a ten ho zblízka dopravil do sítě.

"Jako obránce si skvěle rozumí s míčem a rychle zapadl do nového týmu Leicesteru. Dokáže hrát s rozvahou a výtečně brání v šestnáctce, rád se podívám, co dokáže," řekl loni na podzim reprezentační kouč Southgate, když Maguirea nominoval na závěr kvalifikace MS. Na trávník ho ovšem vyslal až do úplně posledního zápasu proti Lotyšsku.

Rodák ze Sheffieldu, v jehož žilách koluje i irská krev, prošel mládežnickou akademií tamních United a krátce po 18. narozeninách si jej vytáhli do prvního týmu. Ani jeho angažmá sice Sheffieldu nepomohlo vyhnout se sestupu z druhé nejvyšší anglické soutěže, Maguire ale aspoň mohl pravidelně ukazovat své kvality. Ještě mu nebylo 20 let, když dosáhl stovky zápasů za svůj domovský klub.

"Harry je jedním z nejlepších mladých obránců a dokazuje to zas a znovu. Na svůj věk je neuvěřitelně vyspělý, jen tak něco ho nerozhodí," dalo se o něm v té době číst v novinách. V létě 2014 přestoupil do Hull City a následující tři sezóny strávil v jeho dresu, jen krátce hostoval ve Wiganu. V Hullu zažil jak postup do Premier League v sezoně 2015/16, tak následný pád.

Povedenými výkony na sebe upozornil Leicester a překvapivý vítěz z roku 2016 loni v létě Maguirea koupil za 17 milionů liber. Ve své druhé sezóně v Premier League dokázal, že se majitelé nemýlili, když byl v klubu vyhlášen hráčem sezony. Přes stabilní výkony v obranách Sheffieldu i Hullu Maguire dlouho zůstával stranou zájmu reprezentačních koučů - a to jak Anglie, tak Irska, odkud pocházel jeho dědeček. Za anglickou jedenadvacítku nastoupil jen v přátelském utkání se Severním Irskem v listopadu 2012. K lepšímu se jeho situace začala měnit až po příchodu trenéra Southgatea.