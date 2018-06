Podle Xhaky nebyla kontroverzní oslava namířena proti soupeři.

Podle fotbalisty Granita Xhaky nebyla jeho kontroverzní oslava vyrovnávací branky v pátečním zápase mistrovství světa namířena přímo proti srbskému soupeři. Pětadvacetiletý záložník stejně jako autor vítězného švýcarského gólu o rok starší Xherdan Shaqiri vyvolali vlnu vášní, když předvedli gesto zkřížení rukou, které připomínalo orla ze znaku Albánie, kde mají oba hráči své kořeny.

Zápas mezi Srbskem a Švýcarskem s několika hráči albánského či kosovského původu měl politický podtext. Kosovo, kde žijí převážně Albánci, v roce 2008 vyhlásilo nezávislost, Srbsko však jeho samostatnost neuznává a mezi oběma zeměmi panuje nepřátelství. Oslavy švýcarských hráčů připomínající albánské nacionalistické symboly napětí ještě přiživily.

"Gesto bylo pro lidi, kteří mě vždy podporovali. Nebylo to přímo namířené proti soupeři," řekl v televizním rozhovoru pro ZDF Xhaka, který v 52. minutě vyrovnal na 1:1. V 90. minutě pak otočil stav na 2:1 Shaqiri a předvedl stejnou oslavu. "Myslím, že ve fotbale jsou vždy emoce. Mohli jste vidět, co jsem udělal, a myslím, že to prostě byly jen emoce. Jsem velmi šťastný, že jsem dal gól. Nic víc. Nejde o politiku, jde o fotbal. A myslím, že bychom o tom teď neměli mluvit," dodal Shaqiri.

Srbové po zápase nechtěli gesta soupeřových záložníků komentovat. "Nechci se pouštět do těchto věcí. Jsem sportovec a chci jím i zůstat," prohlásil srbský trenér Mladen Krstajič. "Nikdy byste neměli míchat politiku s fotbalem dohromady. Vždy byste měli ukázat respekt k soupeři. Sport by měl spojovat a ukázat pozitivní emoce," doplnil švýcarský trenér Vladimir Petkovic.

Vzruch před výkopem

Shaqiri vyvolal emoce už před zápasem tím, že na jedné z kopaček měl švýcarskou a na druhé kosovskou vlajku. "Když tak miluje Kosovo a rozhodl se chlubit vlajkou, proč odmítl šanci hrát za jejich reprezentaci?" rýpl si do Shaqiriho před utkáním srbský útočník Aleksandar Mitrovič.

Xhaky i Shaqiriho se zastal švýcarský kapitán Stephan Lichtsteiner. "Bylo to v pořádku. Proč ne? Pro ně je to historie. Válka mezi oběma stranami byla těžká. Mluvil jsem s otcem jednoho našeho hráče, který je Albánec. Řekl mi hodně o historii. Tohle je více než fotbal, ta válka jim způsobila plno problémů. Máme v týmu několik kosovských Albánců, takže to pro mě byl psychicky náročný zápas," uvedl Lichtsteiner.

Není vyloučeno, že gólové oslavy švýcarských hráčů bude řešit FIFA. Mezinárodní fotbalová federace totiž přísně trestá jakékoli politické projevy hráčů či fanoušků. Předloni FIFA například pokutovala reprezentace z Britských ostrovů za symboly vlčího máku jako uctění památky veteránů z první světové války.