Pokorný tipoval vítězství Francie. Kdo ho překvapil?

Fotbalový obránce pražské Slavie Lukáš Pokorný měl ve finále mistrovství světa jasného favorita. Díky bývalému angažmá v Montpellieru přál titul Francii. Z triumfu měl velikou radost také z důvodu, že na celkového vítěze MS tipoval právě zemi galského kohouta.

"Asi jako jeden z mála v Česku jsem fandil Francii, i díky tomu, že k ní mám jiný vztah, když jsem tam rok žil. Jsem rád, že to takhle dopadlo a vyhráli," pověděl Pokorný šťastně na adresu Francouzů.

Již před začátkem turnaje pasoval Francii jako adepta na celkový titul. "Já měl Francii od začátku na prvním místě. I když jim to ve skupině extra moc nešlo, tak jsem doufal, že to zlomí. Už jenom kvůli tomu, abych porazil bratrance v té naší hře," uvedl s úsměvem. "Ukázalo se, že účel svědčí prostředky. Nikdo se nebude ptát, jak k té zlaté medaili přišli, ale že ji mají. Já jsem věřil i tehdy," doplnil pětadvacetiletý stoper.

Velkou zásluhu na úspěchu má podle něj trenér vítězného mužstva Didier Deschamps. "Hráči potlačili svá ega, pracovali pro tým a bránili v jedenácti lidech. Pak měli smrtící brejky, kde Mbappé nastartuje a běží, což je neskutečné. Dobře to vyladili, i co se týče kabiny. Nejel Benzema, který tam má problémy, i další hráči, kteří by tam třeba Deschampsovi nezapadali," pochválil devětačtyřicetiletého stratéga hráč pražské Slavie.

Nejvíce se mu zamlouval výkon mladého stopera Raphaëla Varaneho. "Je to neskutečný stoper. V Realu vedle Ramose hrozně vyrostl a teď se stal jedním z nejlepších obránců na světě. Prakticky má všechno - je rychlý, důrazný a dokáže skvěle rozehrát. Ze stoperů na šampionátu byl nejlepší a Umtiti ho skvěle doplňoval. Tu stoperskou dvojici měli skvělou," vyzdvihl oporu Realu Madrir i reprezentace.

Z hráčů, které neznal, ho velmi pozitivně překvapil Benjamin Pavard. "Předtím jsem ho moc neznal, ale na mistrovství ukázal, že je to výborný pravý obránce a klobouk dolů před ním. Myslím, že se o něj teď hodně týmů popere," vyřkl slova chvály na adresu mladého krajního obránce.

O talentovaném Kylianu Mbappém si myslí, že může vyrůst v nejlepšího hráče světa. "Když si vzpomenu, kde jsem byl v 19 letech já, a kde je on, tak je to úplně neskutečné. Jestli si udrží nastolený trend a hlad, jaký má třeba Ronaldo, tak se může stát nejlepším hráčem historie," nešetří pochvalou bývalý hráč Liberce.

V průběhu turnaje byl ve spojení s bývalým fyzioterapeutem z Montpellieru. "Je to obrovský fanoušek Francie, ať už hrají fotbal, pétanque nebo ragby. Takový klasický francouzský nacionalista. Ze začátku jsem ho trochu pošťuchoval, ale věděl, že také fandím Francii, takže jsem mu gratuloval. Tou jejich francouzskou hrdostí se vše ještě zvýšilo a hodně si užívají, že jsou nejlepší na světě," řekl Pokorný.