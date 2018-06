Poražený "vyhraje". Hrozí šampionátu ostudná fraška?

Ve skupině H se rýsuje velmi zapeklitá situace, která může skončit ostudnou fraškou. Anglii i Belgii může porážka ve večerním vzájemném utkání otevřít výrazně lehčí cestu za titulem. V osmifinále místo Kolumbie může poražený potkat Japonsko (to ještě musí k prvenství ve skupině porazit poslední Polsko), dále se vyhnout například Brazílii a zahrát si s jedním z dvojice Švédsko - Švýcarsko, přičemž jediným "gigantem" v této části pavouka je zatím v nepříliš oslnivé formě hrající Španělsko. Co se dá od zápasu očekávat?



Pikantností je, že obě mužstva mají po zápasech s Panamou a Tuniskem kromě stejného počtu bodů i skóre, takže remíza "nic" nemusí řešit, a kdyby nastala, půjde o počet karet. Tady má Belgie "výhodu" a k druhému místu má o kartu více. Samozřejmě obě mužstva odmítají, že by do utkání šla s touhou nevyhrát, ale v sázce je hrozně moc. A oba manažeři Angličan Gareth Southgate i jeho oponent Roberto Martinez si nastalou situaci dobře uvědomují.

Ani jeden z nich se na středeční tiskové konferenci netajil, že na hřiště pustí hráče druhého sledu. Je to logické, zranění si potřebují odpočinout a kartoví hříšníci nebudou riskovat, že dostanou druhou žlutou a nezúčastní se vyřazovacích bojů. I proto je takřka vyloučený start kanonýra Romela Lukaka, který pauzíroval i při včerejším tréninku, mezi zraněnými se v posledních dnech ocitli třeba Eden Hazard nebo Dries Mertens. Hráči jako De Bruyne nebo důležitý člen obrany Thomas Meunier jsou zase ohrožení kartami. Jejich soupeř je na tom lépe, ale ani od Albionu se nedá očekávat jakýkoliv risk.

Spekulantům z řad sázkařů by ale mohly výrazně napovědět hlasy z obou táborů. Protože zatímco Southgate vyprávěl o tom, jak je důležité pro Anglii utkání vyhrát, a tím zapracovat na týmové morálce a sebevědomí, jeho oponent už tak přesvědčivý nebyl, ba naopak."Není pro nás prioritou vyhrát, ale zahrát dobrý zápas," možná překvapil Martinez svou upřímností veřejnost. "Bylo by netaktické posílat na hřiště hráče, kteří by se mohli vyřadit pro osmifinále."

Southgate se podobným spekulacím, když na ně přišla na tiskové konferenci řada, vysmál a zdůraznil, že jeho mančaft potřebuje skončit na prvním místě ve skupině a také připomněl, že od roku 2006 Albion nepřešel první vyřazovací kolo. "Takže mluvit o tom, co by pro nás bylo lepší v semifinále, je pro mě scestné," odmítl kalkulace.

Mezitím fanoušci už rozebírají, k čemu podobný vývoj skupiny ve čtvrtek večer povede. Bude to nuda jako Francie s Dánskem (0:0), kde oběma stačila ke spokojenosti remíza? Nebo se šlágr čtvrtečního programu změní v duel, který nebude spoutaný taktikou, v němž padne spousta branek? Přijde na řadu sčítání karet a v závěru i k záludným faulům nebo k přílišným řečem. Vstřelí si obě mužstva vlastence? Jaký vlastně může být zápas, v němž se oběma vyplatí prohrát?

Bude tedy určitě zajímavé, jak se k tomu oba postaví. A třeba rozhodne náhoda, přesněji řečeno los. Aby došlo až na něj, musí utkání skončit remízou a Anglie dostat o jednu žlutou kartu více než Belgie. Bizarní zápas by tak dostal ještě bizarnější tečku.