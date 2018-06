Postup ze skupiny C? Rozhodne se mezi Dánskem a Austrálií.

Fotbalisté Dánska bodovali v obou dosavadních zápasech mistrovství světa, přesto se stále musí strachovat o postup ze skupiny. Jistotu jim dá jen případný bodový zisk nad favorizovanou Francií, která už má po dvou výhrách postup jistý. Na zaváhání Dánska ale čeká Austrálie, která v případě výhry nad už vyřazeným Peru bude mít šanci na účast v osmifinále, kde dosud byla jen v roce 2006.

Francie už má sice postup jistý, ale proti Dánsku bude hrát i o prvenství ve skupině a vyhnutí s tak rozjetému Chorvatsku. "Chorvatsko se zdá jako nejsilnější tým skupiny D, tak pojďme raději vyhrát a vyhnout se jim," prohlásil záložník Corentin Tolisso. "Chorvaté zatím hrají tak, že by bylo lepší se jim vyhnout," doplnil další francouzský záložník Paul Pogba.

Další motivací pro Francii je výrok kouče Dánska Ageho Hareideho, který o francouzském týmu řekl, že není nic extra a že měl jen štěstí při předchozích dvou výhrách. "Mluvili jsme o tom a chceme mu ukázat, že se mýlil," řekl Tolisso.

Zatím není jasné, zda Francie bude některé hráče šetřit. Unaveně působí největší hvězda Antoine Griezmann. "Ale já se zlepším. To samé bylo i na mistrovství Evropy. To nejlepší si šetřím na vyřazovací část," slíbil Griezmann.

Zlepšení od svých svěřenců očekává i kouč Dánska Hareide, který chce vidět zejména rychlý a přesný přechod do útoku. "Kdykoli to bude možné, chceme jít rychle dopředu. Musíme mít mnohem lepší pohyb míče a nesmíme ho ztrácet v nebezpečných prostorech. Stávalo se nám to proti Austrálii, proti Francii si to nesmíme dovolit," upozornil Hareide.

Na zaváhání Dánska bude čekat Austrálie, která se na Seveřany stále může bodově dotáhnout. Pak by rozhodovalo skóre. Nastat může i situace, kdy by Austrálie vyhrála nad Peru například 1:0 a Dánsko podlehlo Francii 1:2. Pak by oba celky měly shodné body, skóre a vzájemné zápasy a rozhodovalo by tak pravidlo fair play, v němž má nyní o jednu žlutou kartu lepší bilanci Austrálie. Případně by ke slovu přišel los.

Austrálie se však musí zlepšit v útoku, pokud chce zvítězit. Jihoameričané se totiž prezentují pevnou obranou, kterou Dánsko i Francii pokořili jen jednou. Australané naopak oba své góly na turnaji dali jen z pokutových kopů.

"Ale ono je jedno, jak gól dáme. Hlavní je, abychom nějaký dali a vyhráli. Záleží jen na výsledku," řekl útočník Tomi Juric. "Víme, že to nemáme ve svých rukou a že závisíme i na Francii, ale pro nás je teď nejdůležitější zvládnout svojí práci, vyhrát a pak se uvidí," dodal kapitán Mile Jedinak.

"Věříme Francii, že nám pomůže. Její hráči mají svou hrdost a také budou chtít ukázat lepší výkon než v prvních dvou zápasech, takže věřím, že to nevypustí," přidal trenér Bert van Marwijk.

Pro Peru naopak půjde o rozlučku s turnajem a loučit se chce pozitivně. "Chceme vyhrát a odvděčit se tak fanouškům, kteří v nás věřili," řekl obránce Anderson Santamaria. Chybět u toho bude Jefferson Farfán, který se na tréninku zranil.

Oba zápasy začínají v úterý shodně v 16:00.