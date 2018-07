Přijde Stuttgart o hvězdu MS? Bayern chce získat Pavarda

Patří k jedním z nejlepších hráčů na probíhajícím fotbalovém šampionátu. Francouzský obránce Benjamin Pavard výrazně pomohl své reprezentaci k postupu mezi závěrečnou osmičku. Není tak divu, že kolem něj nyní krouží řada evropských klubů. Nejžhavějším kandidátem na jeho zisk je mnichovský Bayern. Stuttgart však chce svou oporu minimálně jeden rok udržet.

Svým dosavadním představením oslnil všechny fotbalové příznivce. Obránce Benjamin Pavard předvádí na ruském šampionátu fantastické výkony a patří k nejlepším hráčům francouzské reprezentace. Ve všech utkáních, k nímž dosud nastoupil, dokázali svěřenci Didiera Deschampse zvítězit.

A právě dvaadvacetiletý bek na tom nese lví podíl. Vůbec nejzářivějším momentem se blýskl v osmifinálovém klání s Argentinou, když v sedmapadesáté minutě napřáhl na hranici velkého vápně ke střele a parádně vymetl růžek Armaniho brány. Jeho gólová trefa obletěla celý svět, načež se odchovanec Lille dostal do hledáčku několika předních evropských klubů.

Zájem o hráče Stuttgartu, jenž v uplynulém ročníku německé soutěže odehrál čtyřiatřicet utkání, projevila více než polovina klubů bundesligy. Nejvíce o něj podle německých médií stojí kouč Bayernu Mnichov Niko Kovač, který chce v následující době značně omladit kádr úřadujícího šampiona.

Jak se ale zdá, vysněnou posilu získá až v příštím letním období, kdy bude moct využít přestupové klauzule v Pavardově smlouvě. Sportovní ředitel VfB totiž jednu z opor svého klubu zatím nikam pouštět nehodlá. "V tomto roce určitě Benjamina neprodáme. Budeme dělat vše, co je v našich silách, abychom jej pro následující sezonu udrželi. To je náš jasný cíl," uvedl Reschke. "Jsme připraveni se na jeho transferu dohodnout 1. července 2019, a to s klubem, který s námi férově spolupracuje," doplnil.

Je dost možné, že tím týmem myslel právě Bayern, v němž shodou okolností od sezony 2014/15 zastával funkci technického ředitele. Do boje o vycházející hvězdu každopádně mohou vstoupit i mužstva z jiných lig, zájem o ni údajně mají také londýnský Arsenal s Realem Madrid.

Šanci upoutat na sebe ještě větší pozornost dostane Pavard již v pátek, kdy jeho Francie vyzve v rámci čtvrtfinále mistrovství světa dosud neporaženou Uruguay.