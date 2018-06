Rashford má problémy s kolenem, vynechal dva tréninky

Světový šampionát možná přijde o další hvězdu. Na seznam zraněných totiž přibyl anglický talentovaný útočník Marcus Rashford. Plejer Manchesteru United si na pondělním tréninku, jenž proběhl ještě před odletem do dějiště turnaje, poranil koleno. Následně zmeškal středeční i čtvrteční jednotku v Petrohradě.

O letošní fotbalový šampionát přišlo už mnoho hráčů. Během přípravy vyřadilo zranění z nominace třeba Manuela Lanziniho či srbského obránce Matiju Nastasiče. Nyní se k ním možná přidá další jméno. S problémy se potýká i útočník Marcus Rashford.

Mladý forvard, jenž na klubové scéně reprezentuje Manchester United, začal mít na posledním "domácím" tréninku potíže s kolenem. Zástupci anglického týmu se sice ještě před samotným odletem do ruského Petrohradu nechali slyšet, že se nejedná o nic vážného, zprávy z posledních dnů však ukázaly, že problémy anglického borce přetrvávají.

Teprve dvacetiletý plejer nejdříve vynechal středeční jednotku, jež byla veřejně přístupná novinářům, aby se nezúčastnil ani čtvrtečního srazu. A fanoušci "Albionu" začínají mít oprávněný strach.

