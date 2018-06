Ronaldo: Vím, že nejsme favorité. Úspěch bude čtvrtfinále

Přestože fotbalisté Portugalska vstoupí do nadcházejícího mistrovství světa v Rusku jako úřadující evropští šampioni, jejich kapitán Cristiano Ronaldo je nepovažuje za favority. Podle třiatřicetiletého držitele Zlatého míče by byl úspěchem postup do čtvrtfinále.

"Víme, že rozhodně nejsme favorité, to jsou jiné týmy. Musíme být realisté, na druhou stranu ve fotbale je vše možné," řekl Ronaldo, který po krátké dovolené ve čtvrtek poprvé nastoupil za Portugalsko v rámci závěrečné přípravy před šampionátem a pomohl k výhře 3:0 v generálce nad Alžírskem.

Jeho celek ve skupině postupně změří síly s bývalými mistry světa Španěly, Marokem a Íránem. "První zápas na šampionátu stejně jako celá skupina budou extrémně těžké. Budeme bojovat stejně jako na mistrovství Evropy, kde se s námi také moc nepočítalo," uvedl Ronaldo.

"S hráči, které máme a kteří dokázali vyhrát Euro, se nemáme čeho bát a můžeme myslet vysoko. Uvidíme, co nám mistrovství přinese. Myslím, že takové čtvrtfinále by bylo úspěchem," dodal kanonýr Realu Madrid, o jehož odchodu ze španělské metropole se před šampionátem stále více spekuluje.