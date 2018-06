Chorvati vzešli od mých předků, budu jim fandit, tvrdí Horváth

Horváth je Chorvat. Nebo obráceně. Český internacionál Pavel Horváth má k Dalmatincům tak vřelý vztah, že se pokoušel (neúspěšně) získat i jejich občanství. Na mistrovství světa v Rusku jim však bude fandit.



Jak přijímáte poznatek, že vaše jméno Horváth vzešlo od Chorvatů?



To je ale přece úplně obráceně! Chorvati vznikli od Horvátha. Je tedy možné, že moji předkové mají za sebou tak velkou populaci jednoho evropského státu.



Pátral jste po nich, odkud přišli?



Ne úplně pátral, ale spousta lidí mi říkalo, že vzhledem k tomu jménu bude mezi nimi nějaký Maďar. Ale žádného jsem neobjevil. Jsme Češi a ještě k tomu Pražáci.



K chorvatskému týmu ale máte vřelý vztah, když jste se rozhodl, že mu budete na mistrovství světa fandit. Proč?



Bohužel naši ani Slováci na šampionátu nejsou, tak se logicky přesunou největší sympatie na někoho jiného. Nejblíže nám jsou Chorvati. I řeč je podobná, pivo se řekne pivo. Také spousta Chorvatů žije u nás, když utíkali před balkánskou válkou.





Vzpomenul jste Slováky. S nimi jsme měli společný stát jen pětasedmdesát let (1918-1992), kdežto s Chorvaty jsme žili tři sta let v Rakousko-Uherské monarchii. Pronikly na povrch tyto historické kořeny?



Společné soužití jsem nezažil, ale ze školy si pamatuju, že máme k sobě i z tohoto důvodu velice blízko. Už před válkou tam jezdili naši k moři, je to nejoblíbenější destinace i nyní, k Jadranu ročně zamíří až osmdesát tisíc českých turistů. Krásné koupání, navíc dosažitelné autem.



Máte v chorvatském týmu oblíbeného hráče?



Fascinují mě oba, kteří hrají v nejlepších španělských klubech. Tedy Rakitič v Barceloně a Modrič v Realu Madrid. Na ně se kouká dobře. Ale dobře se kouká na všechny, tak uvidíme, kam až se dostanou, jejich základní skupina je velice atraktivní (Argentina, Island, Nigérie). Mohli by daleko, mužstvo mají dobře poskládané. Chorvatsko je rozměry trpaslík, ale právě má zlatou fotbalovou generaci, něco jako Češi v roce 2004. A právě takové příběhy malých hrdinů český fanoušek miluje.



Líbí se vám jejich šachovnicová vlajka?



Vždycky byla zajímavá, navíc jsou na ní naše státní barvy, Já šachy moc dobře nehraju, ale věřím, že Chorvatům půjde v Rusku především fotbal.