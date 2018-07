Chorvatská vláda zasedala v dresech, hráči tančili na stole

Fotbalový šampionát je akce, která zajímá mnohdy až stovky milionů fanoušků. Jinak tomu není ani letos, kdy mistrovství hostí Rusko. Míra sledovanosti se v jednotlivých zemích zvyšuje každým kolem. Čtvrtfinálový zápas Chorvatska sledovali i hasiči, ten semifinálový zase zaujal politiky.

V Chorvatsku vypuklo obrovské šílenství. Tamní fotbaloví reprezentanti se probojovali na fotbalovém šampionátu až do finále, když dokázali otočit těžký duel s Anglií a po prodloužení se dočkali vytouženého postupu.

Do posledního klání se tato balkánská země dostala vůbec poprvé v historii, a tak není divu, že v Záhřebu a dalších městech propukly bujaré oslavy. Fanoušci slavili fantastický úspěch celou středeční noc. Většina barů, kaváren a náměstí, kde se duel vysílal, praskala ve švech.

How the fans in Zagreb celebrated the moment Croatia took the lead. 😣 pic.twitter.com/5X4vwUX06u

S oslavou neotáleli ani samotní fotbalisté a realizační členové chorvatského výběru, po příjezdu na hotel společně se zpěvákem Mladenem Grdovičem zpívali a tancovali na stolech.

"Fotbalová vláda"

Důležitý souboj dokonce sledovali i někteří státní zaměstnanci, jako jsou záchranáři či vrcholoví politici. Ti dokonce přišli na čtvrteční první zasedání vlády oděni do dresů národní reprezentace, což zachytila i jedna z televizních stanic.

Internetové uživatele zaujalo i video, které bylo natočeno během čtvrtfinále proti Rusku. Chorvatští hasiči sledovali napínavý penaltový rozstřel na své stanici, do konce jej však nedokoukali. Chvilku před závěrečnou a nakonec i rozhodující penaltou kapitána Modriče totiž museli odjet na výjezd.

RESPECT! 🙌



Croatian firefighters 👨‍🚒 were about to see Ivan Rakitic’ game-winning penalty against 🇷🇺, but duty called...



Professionalism at its finest. 🇭🇷 pic.twitter.com/geHbn3d2NF