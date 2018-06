Löw si nemůže pomoci. Opět šokoval svět, nyní jedl nosní holuby.

Fotbalisté Německa udrželi na postup ze základní skupiny F na světovém šampionátu v Rusku. Kromě vítězství 2:1 nad Švédskem upozornil na sebe opět hlavní kouč obhájců mistrovského titulu Joachim Löw. Osmapadesátiletého trenéra přistihla televizní kamera, jak si strká prsty do nosních dírek a poté si jejich obsah dává ke rtům. Německý stratég tak navázal na předešlé průšvihy z předloňského mistrovství Evropy ve Francii.

Jakoby mu ruka v pozadí či v podpaždí nestačila. Německý trenér Joachim Löw byl opět přistižen v okamžiku, kde zrovna nechtěl, aby ho kamery zahlédly. Běžela 25. minuta zápasu a záložník Německa Sebastian Rudy dostal zásah kopačkou do hlavy. Televizní přenos se v tu chvíli odvrátil od ležícího hráče svíjejícího se v bolestech a zamířil na kouče Löwa na střídačce. A ejhle.

did low just pick his nose and eat it #ger - Victoria (@VictoriaHinners) 23. června 2018

Löw se prsty šťoural v nose, poté si je vytáhl a nasměroval k ústům. Televizní záběr sice zřetelně neodhalil, zda si obsah nosní přepážky strčil do úst. Mimika rtů ale ukazuje, že si otírání prstů o ně vůbec německému kouči nevadí - video zde. Podobnými kousky na sebe trenér upoutal před dvěma lety na mistrovství Evropy ve Francii, kde si při zápasech nejprve strčil ruku do pozadí, v dalším zápase do podpaždí a opět si strčil k puse.

I think the possibility of Joachim Low's nose-pick is more than the possibility of Germany scoring goals #WorldCupRussia2018 #GERSWE - Hırpani (@Hirpaniveuysal) 23. června 2018

Jednání Löwa nenechalo chladné krom televize, či médií samozřejmě i fanoušky, kteří se na sociální síti Twitter ihned pustili do debaty, zda německý trenér obsah z nosu snědl či nikoliv a jestli to má vůbec zapotřebí.

Další variantou je, že Löw chtěl zkrátka upoutat pozornost především na sebe a nechat trošku odpočinout své svěřence od tlaku, které na ně německá média spustila po úvodní porážce s Mexikem 0:1. Riskantní tah 58letému trenérovi vyšel a možná i díky této taktice zvítězilo Německo nad Švédskem 2:1 a je ve hře o postup do osmifinále.