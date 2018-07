Metro v Paříži mění názvy stanic, dvě ponesou jméno trenéra

Pařížské metro se rozhodlo oslavit triumf francouzských fotbalistů na mistrovství světa v Rusku dočasným přejmenováním šesti stanic. Dvě budou nově nést jméno trenéra Didiera Deschampse.

Po strůjci úspěchu, který jako třetí fotbalista v historii získal titul jako hráč i jako trenér, se přejmenuje stanice "Notre-Dame des Champs" na "Notre Didier Deschamps", tedy v překladu Náš Didier Deschamps. A stanice na proslulém pařížském bulváru "Champs-Élysées - Clemenceau" nově ponese jméno "Deschamps-Élysées - Clemenceau".

Svou stanici dostane i kapitán a brankář Hugo Lloris, když dočasně převezme poctu světoznámému spisovateli Victoru Hugovi, jehož stanice nově ponese jméno "Victor Hugo Lloris". Menších úprav se dočkají i další tři stanice, mimo jiné "Charles de Gaulle - Étoile" se přejmenuje na "On a 2 Étoiles". To v překladu znamená Máme dvě hvězdy s odkazem na to, že po druhém titulu mistrů světa si francouzská reprezentace může dát na dresy druhou hvězdu.

K podobnému kroku se rozhodlo i metro v Londýně, kde stanici Southgate na 48 hodin přejmenují na Gareth Southgate po kouči anglické reprezentace. Ten dovedl tým ke čtvrtému místu na MS, což je nejlepší výsledek od roku 1990.