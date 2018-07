Neymar do Realu za 310 milionů eur? Blbost, zní z Madridu

Dává góly, rozdává přihrávky a táhne Brazílii. Dokáže ale taky hodně simulovat a hrát před rozhodčími divadlo. Za to už si vysloužil kritiku nejednoho fanouška i experta. Je to zkrátka muž dvou tváří. A i když Neymar patří PSG, krouží kolem něj v době světového šampionátu v Rusku spousta dalších klubů. Brazilský klenot si prý dokonce chce pořídit do své sbírky hvězd slavný Real Madrid. Alespoň podle některých španělských médií. Zástupci "bílého baletu" ale spekulace razantně popřeli. Je to jen hra, aby při světovém šampionátu zmátli okolí?



Tenhle hráč nikdy nebude ve stínu. Celý rok se řešilo jeho angažmá v PSG či neshody se spoluhráči. Pak se začalo spekulovat, že se vrací do Barcelony. V době světového šampionátu se bez překvapení rozebírají jeho výkony na hřišti, ale také časté simulování, kterým se prezentuje.

Neymar je zkrátka v kurzu a denně plní titulky všech sportovních médií. Jedni ho milují a jiní kritizují, ale chladným nenechává snad nikoho. Naposledy se dostal do centra dění poté, co předvedl v osmifinálovém duelu proti Mexiku. Jednu branku sice dal a na druhou přihrál, fanoušci si ale víc zapamatovali estrádu, již opět předvedl po faulu Layuna.

Mexický hráč si sice dovolil hodně, Neymar ho ale dokonal povedeným divadlem, které bylo absolutně zbytečné. A právě proto se stal terčem posměchu i kritiky. Tak jako tak by ho chtěl mít ve své kabině snad skoro každý tým světa.

Ve Španělsku se dokonce začalo spekulovat, že na novou sezonu zamíří zpět na Pyrenejský poloostrov. Ale ne do Barcelony, kde dlouho hrál, ale k největšímu rivalovi z Realu Madrid. S informací přišli španělští hlasatelé v TVE, kteří dokonce uvedli, že měli Madridští zaplatil za brazilský klenot 310 milionů eur, tedy takřka o sto milionů víc, než za něj zaplatili v PSG.

Samotný klub ale zákulisní informace popřel. "Ohledně spekulací o nabídce Realu pro PSG na získání Neymara je nutné říct, že informace je falešná," zaznělo ze San Bernabeu. "Pro Real je překvapující, že španělská veřejná stanice byla schopná vyslat do světa absolutně falešnou informaci bez toho, aby se kdokoliv zkontaktoval s kýmkoliv z klubu a nechal si ji potvrdit. Real nedal žádnou nabídku ani PSG a ani samotnému hráči," stálo dál v prohlášení.

Představitelé Realu tak kategoricky odmítli jakékoliv jednání. Možná šlo jen o spekulace, které měly ještě víc rozvířit dění. Možná na nich ale je něco pravdy. Po šampionátu a v průběhu léta se uvidí.