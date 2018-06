Novinka u Brazilců, dresy musí být bez přezdívek

Tradičně patří mezi hlavní kandidáty na zisk mistrovského titulu. Fotbalisté Brazílie se mezi aspiranty na vítězství řadí i nyní. Letos však jdou do boje s novinkou. Přes čtyřicet let zdobily jejich přezdívky, které si hráči dávali kvůli složitým jménům. Teď je všechno jinak a nad číslovkou se u každého člena týmu nachází příjmení, jako to mají ostatní družstva na šampionátu.

Fotbalisté Brazílie hrají na mistrovství světa v Rusku s jednou výraznou změnou, která ale není na první pohled zřejmá. Poprvé od roku 1974 nemají totiž hráči na svých dresech přezdívky, jako tomu bylo v minulosti, ale příjmení. Přestali se tak odlišovat od všech ostatních týmů na MS.

"V letošním roce neexistují na jmenovkách Brazilců názvy jako Penny Hulk ani žádný se sedmi trpaslíků, jako Dunga," - (portugalský překlad pro Šmudlu - pozn. red.) napsal novinář Andrew Downie z agentury Reuters. Místo přezdívek jsou na zádech fotbalistů klasická příjmení, tedy Neymar, Coutinho či Marcelo. Po 44 letech tedy Brazilci porušili tradici, kterou založili jejich předchůdci na MS v Západním Německu.

Podle brazilského deníku O Globo je odebrání přezdívek odůvodněno tím, že se z fotbalu stává čím dál tím větší byznys a obchodní značka se lépe prodá s normálním jménem než s přezdívkou. "Agenti a kluboví ředitelé hráčům přezdívky zakazují. Chtějí se tak vyvarovat možného ironického významu a snaží se, aby jména hráčů zněla zcela vážně," prozradil Dos Anjos agentuře Reuters. "Nicméně fotbalu to trochu ubírá na zábavnosti," musel dále připustit.