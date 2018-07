Oslavy ve Francii? Bitky, rozbité výlohy i stovky zadržených

Francouzi v neděli po celé zemi mohutně oslavili triumf svých fotbalových reprezentantů na mistrovství světa v Rusku. Třebaže převládaly scény nadšení a radosti, bez incidentů se večer neobešel v Paříži, Lyonu, Marseille nebo Ajacciu. V policejní vazbě skončilo v celé zemi téměř 300 lidí, oznámilo dnes ministerstvo vnitra.

Při potyčkách se zranilo 45 policistů a četníků, ale žádný z nich vážně, sdělil mluvčí ministerstva.

V Paříži policie předvedla 102 lidí a 90 z nich je ve vazbě. Policejní prefekt Michel Delpuech řekl na tiskové konferenci, že vzhledem k velikosti davu a vytíženosti policie je to umírněná bilance.

V Paříži byl jeden muž zraněn při rvačce a ve vážném stavu převezen do nemocnice. Po celé hodiny se slavilo na bulváru Champs-Élysées za hlomozu petard a klaksonů, ale když začalo rozbíjení výloh a další incidenty, dav se začal rozcházet.

Policie kolem desáté hodiny použila slzný plyn, když asi 30 lidí rabovalo obchod na bulváru Champs-Élysées a dostat se chtěli zejména k lahvím s vínem a šampaňským. Později si policisté na jiném místě museli vzít na pomoc vodní děla, aby rozehnali potížisty.

V Lyonu, kde se lidé vrhali do kašen a lezli s vlajkami na pomníky, musela policie zasahovat už na začátku večera. Někteří vylezli na pořádkové auto postavené v ulici Barre a snažili se ho zapálit.

Už čtvrt hodiny po osmé bylo hlavní náměstí Bellecour, kam původně přišlo slavit 20 tisíc lidí, pusté, byť plné odpadků. Na jiných místech lyonští fanoušci zapálili popelnice a napadali policisty, u potyček museli zasahovat hasiči. Do půlnoci bylo v Lyonu předvedeno na policii osm lidí.

V přístavu Marseille byli při jedné půtce dva policisté zraněni a deset lidí zatčeno. V korsickém Ajacciu se do sebe pustili francouzští a chorvatští fanoušci. Bitka se ale obešla bez zranění. Sporadické střety mezi fanoušky a policií byly hlášeny také ze Štrasburku a Rouenu, kde skončilo na policii sedm lidí.

V několika městech se kvůli smrtelným incidentům oslavy proměnily v truchlení. V Annecy na východě Francie se padesátiletý rozjařený muž zabil skokem do příliš mělkého vodního kanálu. V Saint-Félixu najel řidič slavící v automobilu do stromu a srážku nepřežil. Ve Frouardu zranil motocyklista tři děti ve věku od tří do šesti let.