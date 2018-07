Rusům pomohl na MS k postupu i telefonát Putina před utkáním.

Fotbalistům Ruska na dálku pomohl k nečekanému postupu do čtvrtfinále domácího mistrovství světa přes favorizované Španělsko i prezident Vladimir Putin. Před zápasem se světovými šampiony z roku 2010 zavolal trenérovi Stanislavu Čerčesovovi a uklidňoval ho s tím, že jeho tým už postupem ze skupiny dosáhl nemožného.

Rusko před šampionátem sedmkrát za sebou nevyhrálo a ani domácí fanoušci týmu nevěřili. Čerčesovův celek však už po druhém kole základní skupiny slavil postup po výhrách 5:0 nad Saúdskou Arábií a 3:1 nad Egyptem. Poté prohrál 0:3 s Uruguayí, ale na úvod vyřazovací fáze si vyšlápl na bývalé světové šampiony ze Španělska, které porazil po penaltovém rozstřelu.

"Putin před zápasem volal trenérovi a uvedl, že bez ohledu na výsledek mužstvo nikdo v Rusku neodsoudí. Prohlásil, že hráči pod vedením trenéra Čerčesova už samotným postupem ze skupiny dokázali nemožné," řekl prezidentův mluvčí Dmitrij Peskov.

"Trenér nám před zápasem říkal, že mu volal náš prezident. Musím říct, že nás to hodně uklidnilo a zároveň povzbudilo," řekl útočník Arťom Dzjuba. "Je to zázrak. Kdyby nám to někdo řekl před turnajem, nevěřili bychom," dodal autor vyrovnávací branky z penalty.

Čerčesov měl telefonát od Putina i po zápase. Ruský prezident sledoval utkání v televizi, přímo na stadionu byl jen na zahajovacím utkání turnaje se Saúdskou Arábií.

