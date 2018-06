Skandál na úvod! Robbie Williams všem ukázal prostředníček

Celý svět upřel oči na jednu událost. Čtvrteční utkání Ruska proti Saúdské Arábii zahájilo mistrovství světa ve fotbale. Jak už to bývá, před úvodním zápasem se konal krátký ceremoniál, ve kterém se představili zpěvák Robbie Williams nebo ruský prezident Putin. Právě britský interpret se zasloužil o první pořádný poprask, když po svém vystoupení ukázal na kameru zdvižený prostředníček.

Pořádné věci se děly hned první den šampionátu. Domácí Rusové se rozjeli jako mašina a přejeli svého soupeře z Arábie rozdílem třídy. Ovšem ani výsledek 5:0 nezaručil domácím hrdinům všechnu pozornost. Světoznámý zpěvák Robbie Williams po svém povedeném představení zcela nepochopitelně ukázal na kameru zvednutý prostředníček. Tento moment velmi nehezky poznamenal jinak krásný úvod turnaje.

Popová hvězda nejprve zazpívala svůj světoznámý hit "Let me entertain you" a posléze spojila síly s ruskou operní zpěvačkou Aidou Garifullinovou, když společně přednesli duet Williamsovy písně "Angels". Pompézní představení dovršil kapitán mistrů světa z roku 2010, Španěl Iker Casillas, když trofej určenou pro vítěze turnaje zvednul nad hlavu, aby ji téměř osmdesáti tisícům lidí na stadionu ukázal.

Na neslušné gesto, které Williams předvedl, zareagoval obránce Anglie Kyle Walker, který ho převedl do vtipného tweetu. Přes sociální síť ho poslal svému spoluhráči z reprezentace Dele Allimu a doplnil o popisek: Je od Robbieho pěkné, že pozdravil Dele Alliho.

So nice of Robbie to say hello to @dele_official ! pic.twitter.com/R5jWVeR73F - Kyle Walker (@kylewalker2) 14. června 2018

Pro Anglii začíná turnaj 16. června zápasem proti Tunisku. Jestli hráčům Albionu zůstanou úsměvy na tváři, se teprve uvidí.