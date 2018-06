Talent a nástupce Henryho, velebí ve Francii Mbappého

Do kroniky francouzské fotbalové reprezentace se Kylian Mbappé zapsal jako nejmladší střelec na mistrovství světa už minulý čtvrtek, když doklepl míč do opuštěné peruánské branky, což oslavil speciálním tanečkem. Dnes devatenáctiletý hráč potvrdil skvělou formu a přidal další dva góly, které rozhodly o osmifinálovém vítězství nad Argentinou.

Kanonýr Paris St. Germain tak vyplnil své odhodlání dát na MS ještě další góly, což prohlásil po zápase s Peru, kdy byl vyhlášen hráčem utkání. Po 60 letech se stal prvním teenagerem, který vstřelil v zápase mistrovství světa dvě branky. Naposledy se to povedlo Pelému v roce 1958 v utkání Brazílie proti Švédsku.

Za národní tým nastoupil Mbappé poprvé loni v kvalifikačním duelu s Lucemburskem, přičemž tehdy se stal druhým nejmladším hráčem historie. První gól za francouzské áčko vstřelil do sítě Nizozemska. "Je to úžasný talent, výborný technicky, rychlý, má výjimečná řešení. Jestli lze o někom hovořit jako o nástupci Thierryho Henryho, pak je to Mbappé," uvedl reprezentační kouč Didier Deschamps.

Za mimořádným talentem Mbappého patrně stojí i geny. Pochází ze sportovní rodiny; jeho otec, původem z Kamerunu, je fotbalovým trenérem, maminka, pocházející z Alžírska, hrála házenou. Narodil se v Paříži půl roku poté, co jeho současný kouč v reprezentaci zvedl jako kapitán Francie nad hlavu pohár pro mistry světa.

"Já chtěl hrát vždycky fotbal. Obdivoval jsem Henryho," řekl devatenáctiletý zázrak, který se výborně uvedl v Monaku. Loni v létě se v přepočtu za 4,7 miliardy korun vrátil do rodného města a jako druhý nejdražší fotbalista historie po brazilském spoluhráči Neymarovi oblékl dres Paris St. Germain.

Předtím se o něj zajímaly Real Madrid, Manchester United nebo Arsenal. Za Monako, kde mu přezdívali "Druhý monacký princ," odehrál Mbappé 60 soutěžních zápasů a dal 27 branek.