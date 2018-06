VIDEO: Batshuayi si kopl míč do obličeje. Jsem hloupý, napsal

Posmívá se mu celý svět. Belgický útočník Michy Batshuayi si v posledním utkání skupiny G proti Anglii uřízl pořádnou ostudu, když se rozhodl oslavit branku svého kolegy. Hned po změně skóre chtěl samou radostí napálit míč zpět do sítě, ten se však odrazil od tyče přímo do jeho obličeje. Ke smolné situaci se později vyjádřil i na twitterovém účtu, kde se označil za hlupáka.

Duel mezi Belgií a Anglií, jenž se odehrál v rámci posledního kola základních skupin světového šampionátu, měl být jednoznačným šlágrem. Napínavý duel dvou jistých postupujících do vyřazovacích bojů nabídl divákům jednu branku, o níž se postaral krásnou točenou střelou technický záložník "rudých ďáblů" Adnan Januzaj.

Ještě více než samotný gól však fanoušky zaujal moment, který se zrodil těsně po změně skóre. Belgický útočník Michy Batshuayi se totiž rozhodl zmíněnou trefu náležitě oslavit, Namísto klasických tanečků ale tentokrát zvolil jinou formu celebrace, což se mu nakonec krutě vymstilo.

Rychlý forvard německého Dortmundu sebral míč a usmyslel si jej razantně nakopnout zpět do sítě. Míč však ke vší smůle zamířil pouze do tyče, načež se odrazil přímo do tváře čtyřiadvacetiletého borce. Úsměvný moment se rázem stal naprostým hitem internetu.

Z nevídané situace si po utkání udělal legraci i samotný plejer, jenž se o své dojmy podělil na twitterovém účtu. "Hned jak jsem to udělal, tak jsem věděl, že budu za blbce," napsal k přiložené fotografii. Pak přidal ještě další dva příspěvky. "Jak můžu být tak hloupý?" napsal k jednomu z nich.

The second just before I knew I f*cked up #InternetUndefeated 😂 pic.twitter.com/wAf5Wt6QvK - Michy Batshuayi (@mbatshuayi) 28. června 2018

Belgie si díky hubenému vítězství zařídila první místo ve skupině, v boji o postup mezi nejlepší osmičku tak narazí na Japonsko. Poraženou Anglii zase čekají Kolumbijci.