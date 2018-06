VIDEO: Do Ruska nejen za fotbalem. Islanďan točil reklamu

Je národním hrdinou. Islandský fotbalový brankář Hannes Halldórsson byl jedním z klíčových mužů v utkání jeho reprezentace proti favorizované Argentině, které dopadlo překvapivou dělbou bodů. V dějišti světového šampionátu však zkušený strážce tří tyčí neřeší pouze fotbal, na východu Evropy současně točí i televizní reklamy.

Ten příběh je všem známý. Fotbalisté Islandu vstupovali do letošního světového šampionátu v roli naprostého outsidera, los jim navíc k úvodnímu utkání přisoudil hvězdami nabitou Argentinu. Málokdo by si před úvodním hvizdem rozhodčího pomyslel, že duel skončí jinak než vítězstvím favorizovaného celku. Ke smůle drtivé většiny sázkařů však Seveřané vybojovali bod, jímž si náležitě osladili svůj historicky první start na MS.

Hlavní zásluhu na tom měli dva borci - útočník Alfreð Finnbogason a muž z opačné strany hřiště Hannes Halldórsson. Sedmatřicetiletý brankář si připsal šest důležitých zákroků, ve čtyřiašedesáté minutě navíc dokonce chytil penaltu Lionelu Messimu.

Zažil tak jeden z nejlepších momentů v životě. "Chytit penaltu nejlepšímu hráči světa v premiéře Islandu na šampionátu je velký moment a splněný sen. Hlavně proto, že nám to pomohlo k důležitému bodu," řekl na pozápasové tiskové konferenci.

Ještě nedávno se přitom živil jako filmový režisér, když natočil několik úspěšných snímků, včetně televizního spotu s fandícím prezidentským párem Islandu či velice povedené reklamy na nápoj Coca-Cola. Jeho rukopis nesl také národní klip na pěvecké soutěži Eurovison.

Svých schopností se rozhodl rodák z Reykjavíku, jenž se profesionálním fotbalem živí teprve dva roky, využít i v Rusku, kde se několik dní po zmíněném souboji s Argentinou zapojil do tvorby další reklamy. A jak je vidět na přiloženém videu, sportovci a tvůrčímu umělci v jedné osobě jde režírování stále na jedničku.

Iceland goalkeeper Hannes Þór Halldórsson isn't just useful at saving Lionel Messi penalties ... he's also worked as a film director and here he is shooting a TV commercial#WorldCup #ISL 1-1 #ARG pic.twitter.com/stb3qeYaCM