VIDEO: Neymarovo simulování pokračuje, lidé ho napodobují

Fotbalisté Brazílie nestačili ve čtvrtfinále mistrovství světa na Belgii a turnaj opustili. Odkaz největší hvězdy týmu však svým způsobem žije dál. Fotbalista Neymar na turnaji nepředvedl pouze pěkné kličky a gólové akce, fanoušci si ho zapamatovali hlavně jako hráče, který velmi často simuloval.

Čekalo se od něj, že dotáhne Brazílii ke zlatu. Místo toho však ve čtvrtfinále nenašli recept na skvělou týmovou hru Belgie a z turnaje vypadli. Ačkoliv Neymar odehrál povedený zápas, ve kterém připravil pro své spoluhráče spoustu šancí, prohře nezabránil. A tak se do dějin šampionátu nezapíše zlatým písmem, ale spíše divadelními kousky, které byly často k vidění.

Neymar chvíli před začátkem mistrovství světa vyléčil zlomenou nártní kost. Někteří se domnívali, že simulováním chce pouze docílit, aby "zákroky" na jeho osobu byly trestány přísněji a on se tak vyhnul další nucené pauze. Bohužel, jeho pády byly velmi časté, místy až komické, a že respekt vůči jeho osobě spíše klesal. Není proto ani překvapením, že historicky první penaltou, která byla odvolána, byla právě na Neymara v zápase proti Kostarice. Video tehdy potvrdilo, že Neymar svůj pád přihrál a faul byl odvolalán.

Sociální sítě jsou plné tzv. Neymar challenge. Jedná se buď o fanoušky, malé fotbalisty, nebo dokonce i o maskota hokejových San José, kteří nahrávají videa, jak simulují. Tento trend se velice rychle rozšiřuje po celém světě. Cílem je, předvést co nejlepší herecký výkon, který má napodobit hráče, za kterého loni PSG vysázelo téměř 200 milionů liber.

