VIDEO: Oslava titulu. Pogba škádlil Angličany, v šatně byl i Macron

Fotbalový šampionát zná svého vítěze. Letošní mundial ovládla reprezentace Francie, jež v průběhu celé akce nenašla ani jednoho přemožitele. Po závěrečném hvizdu sudího, který ukončil finálový duel s Chorvatskem, tak mohly na moskevském hřišti vypuknout bujaré oslavy. Ty následně pokračovaly i v útrobách stadionu a na tiskové konferenci.

Na ruském šampionátu nepoznali ani jednou hořkost porážky, zaslouženě se tak stali mistry. Fotbalisté ze země galského kohouta získali zároveň svůj druhý světový titul v historii, když navázali na domácí úspěch z roku 1998.

Poslední a rozhodující krůček k zisku slavného poháru udělala Deschampova družina ve finálovém souboji proti Chorvatsku, když výsledkově ovládla oba poločasy a zvítězila 4:2. Jakmile uběhla čtvrtá minuta nastavení, seběhli se na travnatý pažit všichni členové kádru "Les bleus".

Na první úsměvný moment došlo po udělení medailí a odevzdání poháru kapitánovi francouzského mužstva. Postaral se o něj záložník N'Golo Kanté, který se styděl požádat spoluhráče, aby se mohl "pomazlit" a vyfotit se se slavnou trofejí. Nakonec ji pro něj ukořistil Steven N'Zonzi.

Nzonzi telling the players to give kanté the trophy, then giving the trophy to him before getting a photo for himself. What a nice guy! pic.twitter.com/wjdtz0B5e7