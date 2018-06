Šampionát táhne, pyrenejský souboj sledovaly miliony fanoušků

Mistrovství světa ve fotbale v Rusku má za sebou tři hrací dny, během kterých se toho událo opravdu hodně. Kanonáda domácího Ruska, parádní souboj Španělska s Portugalskem nebo spousta penalt. A fotbalový šampionát nenudí ani fanoušky u televize. Pyrenejský souboj totiž sledovaly rekordní počty diváků.

Vrcholem pátečního programu byl zápas mezi Portugalskem a Španělskem, ve kterém se hrál z obou stran skvělý fotbal. K vidění byl hattrick Christiana Ronalda, dohromady oba celky nastřílely šest gólů a došlo i na chybu brankáře.

Nejlepším hráčem duelu byl podle očekávaní vyhlášen portugalský střelec Ronaldo, který se dokázal prosadit i proti Ramosovi, kamarádovi z Realu. Španělští fanoušci si tyto a další souboje nenechali ujít. Kromě těch přímo na stadionu utkání sledovalo téměř deset miliónů diváků u televizních obrazovek.

Neuvěřitelné dvě třetiny všech Španělů, kteří v době konání velkého duelu sledovali televizi, se koukalo na výkony Iniesty, Ramose nebo Diega Costy.

Přestože Německo teprve vstup do mistrovství čeká, naši sousedé jsou už natěšeni, a tak sledují i ostatní reprezentace. Něco málo přes třináct miliónů Němců mělo v pátek večer zapnutý fotbalový mač Španělska s Portugalskem, což dělá nejvyšší sledovanost jakékoliv sportovní události v roce 2018.

