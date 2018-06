Skupina A: Uruguayský superútok i otazníky kolem Salaha

Poslední týden zbývá do začátku nejsledovanější sportovní akce letošního léta - fotbalového mistrovství světa. Šampionát uspořádá Rusko, čtyři roky starý triumf z Brazílie budou obhajovat Němci. Soupeři se jim ale prestižní trofej pokusí sebrat, na slavný triumf si dělá zálusk hned několik dalších zájemců.



Pojďme si v pravidelném seriálu on-line deníku TÝDEN.CZ představit jednotlivé národní výběry, které se na světový šampionát kvalifikovali. Začínáme skupinou A, kromě domácích Rusů do ní los poslal Uruguay, Saúdskou Arábii a Egypt.



Rusko



Prosincový los fotbalového svátku byl k pořádající zemi milosrdný, Rusové se vyhnou všem velkým favoritům (i zásluhou nasazení do prvního koše). Přesto se ale nepočítá s tím, že by na "svém" mistrovství měli dosáhnout na úspěch. Dokonce i prezident země Vladimír Putin před pár dny realisticky zhodnotil, že sborná v poslední době nepodává zrovna dobré výkony.



Hostitelství velké akce s sebou nese specifika - nejpodstatnějším z nich je, že domácí výběr díky jistotě účasti v podstatě dva roky čeká na ostrý zápas a hraje pouze přáteláky. Na druhou stranu - současný ruský výběr by za normálních okolností drsným kvalifikačním sítem vůbec nemusel projít.



Rusové vyhořeli na EURU 2016, v základní skupině tehdy uhráli jediný bod. Od té doby měli spoustu času na přípravu, výsledky v přátelských utkáních však žádný progres nenaznačují. Neúspěchem pro velmoc z Východní Evropy skončil také tradiční Pohár FIFA, který se loni v létě hrál jako generálka na MS. I na něm Rusové vypadli ve skupině, porazit dokázali jen Nový Zéland.



Za uplynulou sezonu pak sehráli osm střetnutí, vítězně skončil pouze říjnový souboj s Jižní Koreou. Nutno však uznat, že se většinou utkávali se světovými velmocemi - prohry s Argentinou a Brazílií nebo remíza se Španělskem nejsou ostudou. Zároveň ale Rusové jen remizovali s Íránem a v posledních zápasech před šampionátem neuspěli ani proti Turecku a Rakousku. Mužstvu schází výraznější individualita z předního evropského klubu, pro jindy ambiciózní zemi bude tentokrát úspěchem i postup ze skupiny.



Uruguay



Uruguay je tradičním účastníkem světových šampionátů, na svém kontě má i dva triumfy (byť letité - z let 1930 a 1950). Mužstvo zkušeného trenéra Tabaréze prošlo jihoamerickou kvalifikací s přehledem a ve skupině obsadilo druhou příčku hned za suverénní Brazílií.



Na mistrovství v Rusku se Uruguayci pokusí dát zapomenout na dva roky starý propadák z Copa America, kde překvapivě skončili už ve skupině. V kvalifikaci na MS dokázali mimo jiné remizovat s Brazilci i Argentinci, zápasy se slabšími soupeři pak zvládali dobře. Nedávnou zkušenost mají i s českým fotbalem, výběr kouče Jarolíma porazili na v březnu na přípravném turnaji v Číně.





Národní tým tehdy dobře pocítil, kde je největší síla Uruguaye - první gól Čechům vstřelil Luis Suárez, druhý Edinson Cavani. Právě tihle dva útočníci z Barcelony respektive PSG budou na MS hrozit úplně každé obraně. Jistotu do obranných řad by zase měla přinést ozkoušená dvojice z Atlética Madrid Giménez - Godín.



A vzhledem k velmi příznivému losu Jihoameričané věří, že na MS dojdou daleko, minimálně základní skupinou by projít měli. Kdyby se jim to nepodařilo, byl by to velký neúspěch.



Saúdská Arábie



Výběr, který pro evropského fanouška představuje velkou neznámou, se mezi nejlepšími reprezentacemi světa představí počtvrté v historii a po dvanácti letech. Saúdská Arábie bojovala v asijské kvalifikaci o postup až do konce, přímo do Ruska ji nakonec posunulo vítězství nad Japonskem v závěrečném duelu.



V letošním roce Arábie sehrála už osm přípravných zápasů, mimo jiné dokázala porazit Řecko nebo Alžírsko. Souboje s jinými účastníky MS však už skončily porážkou, svěřenci argentinského trenéra Pizziho nestačili na Belgii ani Peru.



V třiadvacetičlenné nominaci jsou jen tři hráči, kteří působí v Evropě - konkrétně ve španělských klubech. I proto nelze čekat, že by Arabové mohli pomýšlet na vylepšení svého nejlepšího výsledku, kterým je osmifinále z roku 1994. O druhé postupové místo by ale zabojovat mohli, jejich důležitý souboj s Ruskem ve čtvrtek 14. června odstartuje celý turnaj.



Egypt



Když se řekne egyptská reprezentace, většině příznivců naskočí jediné jméno. Mo Salah. Útočník Liverpoolu měl v uplynulé sezoně vynikající formu, na jaře se mluvilo i o tom, že by po letech mohl ukončit nadvládu dvojice Ronaldo - Messi v prestižní anketě Zlatý míč. Jenže ve finále Ligy mistrů se zranil po souboji se Sergiem Ramosem a celý Egypt si kladl jedinou otázku - stihne naše největší hvězda šampionát?



V nominaci Salah nechybí, úvodní zápas proti Uruguayi ale zřejmě ještě bude muset vynechat. Právě jeho góly měly být tím, co Egypt posune ze základní skupiny, na šampionát se země ze severu Afriky dostala po dlouhých osmadvaceti letech. V kvalifikaci dokázala postoupit na úkor Ghany, tradičního účastníka MS z poslední doby.

Z pěti přípravných zápasů po novém roce však Egypťané nedokázali vyhrát ani jednou, v generálce na šampionát jasně podlehli silné Belgii. I proto fanoušci vzývají uzdravení střelce Salaha o to víc. Také v tomto případě ale platí totéž co u ostatních soupeřů - skupina je natolik vyrovnaná, že i Egypt rozhodně má reálné postupové šance.