Skupina B: Ronaldo se postaví Španělsku, Maroko sní o postupu

Poslední týden zbývá do začátku nejsledovanější sportovní akce letošního léta - fotbalového mistrovství světa. Šampionát uspořádá Rusko, čtyři roky starý triumf z Brazílie budou obhajovat Němci. Soupeři se jim ale prestižní trofej pokusí sebrat, na slavný triumf si dělá zálusk hned několik zájemců.

Pojďme si v pravidelném seriálu on-line deníku TÝDEN.CZ představit jednotlivé národní výběry, které se na světový šampionát kvalifikovali. Ve skupině B vyzvou favorizovaní Španělé černého koně turnaje Portugalsko, Maroko a Írán.

Španělsko

Jedním z favoritů na postup do osmifinále a celkový triumf jsou Španělé. Mistři světa z roku 2010 touží napravit předchozí nepovedený šampionát v Brazílii, na němž po prohře s Chille a debaklu s Nizozemskem skončili už v základní fázi. Nepovedlo se jim ani poslední Euro.

Na letošní akci už je povede jiný kouč, tehdejšího trenéra Vincenteho del Bosqueho nahradil Julen Lopetegui. A nemá vůbec malé cíle. Jeho svěřenci prošli v klidu kvalifikací, když získali díky devíti výhrám skvělých osmadvacet bodů.

Týmu kolem kapitána Sergia Ramose nahrává i to, že nemá žádnou výraznější slabinu. Krýt záda již zmíněnému madridskému zadákovi, jehož na pozici stopera doplní jeho klubový rival Gerard Piqué, bude gólman Manchesteru United David De Gea. O ofenzivu se postarají především hráči z nejsilnějších tuzemských celků, největší pozornost bude směřována na trojici Isco, Marco Asensio a Andrés Iniesta.

Postup do osmifinále a dalších případných kol bude mít za úkol vystřílet snajpr madridského Atlética Diego Costa. Pokud mu však vyschne střelecký prach, Španělé nebudou muset zoufat. V nominaci jsou také Rodrigo či Iago Aspas, jenž v uplynulé sezoně La Ligy nasázel za Celtu Vigo dvaadvacet branek.

Portugalsko

Na postup do vyřazovacích bojů má políčeno také Portugalsko, které chce po dlouhých letech zasáhnout do bojů o nejvyšší příčky. To se reprezentaci ze západní části Pyrenejského poloostrova povedlo naposledy v roce 1966 v Anglii, kde získala bronzovou medaili.

A právě v Rusku chtějí Portugalci negativní sérii ukončit. Úřadující mistři Evropy jsou mnohými experty považováni za černého koně celého šampionátu. Skupinu B absolvovali také v kvalifikaci, z níž bez problémů postoupili, když zaznamenali pouze jednu porážku se Švýcarskem. Oba týmy získaly shodně sedmadvacet bodů.

Největší hvězdou výběru trenéra Fernanda Santose je bezesporu Cristiano Ronaldo, majitel pěti Zlatých míčů. Dá se předpokládat, že fenomenální útočník, jenž nedávno dovedl Real Madrid k třetímu vítězství v Lize mistrů v řadě, bude zároveň největším tahounem. Velké očekávaní před sebou má také jeho parťák z útoku - André Silva. Forvard milánského AC vstřelil v kvalifikační fázi deset branek.

Přestože Portugalsko nemá takovou kvalitu jako Španělsko, ve vzájemném duelu se stoupenci těší na oboustranně kvalitní fotbal. Ve zbylých dvou utkáních zase budou mít Ronaldo a spol. povinnost vytěžit tři body.

Maroko

To další dva týmy půjdou do úvodních zápasů v úplně jiné pozici. Maroko, první z nich, se na závěrečném turnaji představí popáté v historii a po dvaceti letech. Jistotu cesty na šampionát do východní Evropy získali Afričané fenomenálním způsobem, když v kvalifikaci neinkasovali ani jednu branku.

Sílu prokázali hráči Maroka i letos, když jednoznačně ovládli Africký národní šampionát. Dařilo se jim i v přípravě, vyhráli tři ze čtyř utkání. A nebyly to ledajaké úspěchy, svěřenci Hervého Renarda porazili houževnaté Srby, Uzbeky a Slováky.

Kromě statistik je zajímavá i závěrečná nominace, v níž najdeme celkem sedmnáct fotbalistů hrajících v evropských soutěžích. Defenzivu mužstva bude řídit zkušený Mahdí Benatía z Juventusu, na druhé straně hřiště by měl prokázat kvalitu amsterodamský Hakím Zijach.

Dokáže Maroko navázat na předchozí úspěšné výsledky a překvapí jednoho z favoritů?

Írán

Jasný outsider této skupiny se na světovém šampionátu představí vůbec poprvé, postoupil na něj však naprosto suverénním způsobem. Írán se sedmibodovým náskokem na Jižní Koreu ovládl kvalifikační skupinu. V té navíc obdržel pouhé dvě branky.

V tomto kalendářním roce odehrál asijský celek celkem pět duelů, mimo jiné přemohl třeba Mahrézovo Alžírsko. Na druhou stranu podlehl Tunisku a Turecku, dosud poslednímu soupeři.

Co se týče nominace, ta je pro evropské fanoušky z velké části neznámou. Nejvýraznější postavou posledního představovaného mužstva skupiny B je Alireza Jahanbakhsh, který vstřelil v uplynulém ročníku nizozemské Eredivisie jedenadvacet branek. Pozornost si určitě zaslouží i Sardar Azmoun. Ten se bude na MS cítit jako doma, působí totiž v ruské Kazani.