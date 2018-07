Skvělé finále ovládli Francouzi, mistry světa jsou po dvaceti letech.

Fotbalisté Francie jsou podruhé v historii mistry světa. Ve finále šampionátu v Rusku porazili Chorvatsko 4:2 a navázali tak na titul z roku 1998. Pro Chorvaty jde i tak o nejlepší výsledek v historii, dosud byli nejlépe třetí rovněž před 20 lety.

Francii poslal v Moskvě do vedení vlastní gól Maria Mandžukiče po přímém kopu Antoina Griezmanna. Ivan Perišič sice brzy srovnal, jenže následně zahrál rukou ve vápně a nařízenou penaltu proměnil Griezmann. Po změně stran zpečetili výhru Paul Pogba a Kylian Mbappé, za poražené už jen snížil Mandžukič po chybě brankáře Huga Llorise.

Na stadionu Lužniki se dnes hrálo nejofenzivnější finále světového šampionátu od roku 1966, kdy Anglie zvítězila nad Německem rovněž 4:2, ale až po prodloužení. V normální hrací době padlo více gólů ve finále naposledy v roce 1958, kdy zářil Pelé. Šest branek je zároveň stejný počet jako ve čtyřech předchozích finále dohromady.

Trenér Didier Deschamps byl kapitánem Francie při předchozím triumfu v roce 1998 a jako třetí po Máriu Zagallovi a Franzi Beckenbauerovi ovládl MS jako hráč i trenér. Stoper Raphaël Varane zase jako devátý v historii zvládl v jediném roce uspět na hřišti jak ve finále Ligy mistrů, tak mistrovství světa.

"Jak nádherné! Je to velmi mladý tým, který je nejlepší na světě. Některým šampionům je teprve 19 let. Nehráli jsme nějak skvěle, ale ukázali jsme mentální kvalitu. Není to o mně, to hráči zvítězili," řekl Deschamps.

Chorvatsko prožilo nejlepší turnaj v historii a i ve finále dominovalo v držení míče, avšak Francie byla produktivnější. V 18. minutě Griezmann přifilmoval faul, k přímému kopu se sám postavil a poslal před branku ideální centr, který pod tlakem protihráčů prodloužil hlavou do vlastní sítě Mandžukič.

Standardní situace byla i u vyrovnání Chorvatů. Po dlouhém centru vyhráli fotbalisté v kostkovaných dresech čtyři souboje po sobě, míč se dostal až k Perišičovi, ten se uvolnil a prostřelil hradbu těl před sebou.

Ačkoli Chorvaté byli aktivnější, do vedení šla opět Francie, která na turnaji jen jednou prohrávala, a to s Argentinou. Po rohovém kopu zahrál u tyče rukou Perišič, sudí Pitana situaci překontroloval na videu a nařídil penaltu. Tu potřetí na turnaji proměnil Griezmann. Byl to pro něj už čtvrtý gól na šampionátu a spolu s dvěma asistencemi se dotáhl na nejproduktivnějšího hráče mistrovství Harryho Kanea.

"Nikdy jsem se nezmiňoval o rozhodčích, ale ve finále mistrovství se taková penalta nepíská. Nijak to ale neovlivnilo vítězství Francouzů. Rozhodčí se jen rozhodl, jak to viděl," řekl kouč Chorvatska Zlatko Dalič.

Poprvé od roku 1974 padly ve finále do poločasu tři branky a atraktivní podívaná pokračovala i po změně stran. Krátce po návratu na hřiště musel brankář Lloris vytáhnout Rebičovu střelu. Po hodině hry přišla rychlá akce Francie a zpětná přihrávka na Pogbu, který s první střelou ještě neuspěl, ale míč se k němu vrátil a záložník Manchesteru United ho poslal do sítě.

V 65. minutě napřáhl z dálky Mbappé, střelu skryl za obránce a překvapil brankáře Subašiče. Stejně jako Griezmann se prosadil na turnaji počtvrté. Zároveň se po Pelém z roku 1958 stal prvním teenagerem, který skóroval ve finále MS.

Chorvaty ale vrátil do hry brankář Lloris, neboť po malé domů zariskoval a pokusil se o kličku, tu mu ale vystihl Mandžukič a snížil. Chorvatský útočník se tak stal prvním hráčem v historii, který dal ve finále MS gól do vlastní i té správné branky.

Víc už ale Chorvatsko nezvládlo a muselo přijmout porážku. "Byli jsme lepším týmem, útočili jsme, ale chybělo nám štěstí. Oni dali čtyři góly ze tří střel na branku. Ale musím Francii pogratulovat, titul si zaslouží," řekl záložník Ivan Rakitič.

"Řekl jsem hráčům, že mohou odcházet se vztyčenou hlavou a že mohou být hrdí na to, co tu dokázali. Pokud by nám někdo před turnajem řekl, že budeme stříbrní, řekli bychom, že by to bylo skvělé," dodal Dalič.

V úvodu druhé půle narušily duel čtyři osoby v policejních uniformách, které vtrhly na hřiště. Ihned byly odvedeny pryč. K odpovědnosti za incident se na sociálních sítích přihlásila ruská punková skupina Pussy Riot, známá svými protesty proti ruskému vedení. Chtěla tak upozornit na porušování lidských práv v Rusku.