Španělsko vyzve Rusy, Chorvaté narazí na Dány. Kdo postoupí?

Vyřazovací bitvy na světovém šampionátu v Rusku pokračují i v neděli. Program nabídne dva další osmifinálové zápasy, ve kterých se bude opět na co dívat. Tentokrát změří síly v bitvách o postup Španělsko proti Rusku a Chorvatsko s Dánskem. Podle vydry Harryho z akvária v Soči je dokonce jasné, kdo jeden ze zápasů ovládne. Zvířátko totiž předpovědělo, že domácí celek vypadne a radovat se budou hráči z Pyrenejského poloostrova. Jak zápasy dopadnou?

Tak to bude hodně zajímavé. Další porce osmifinálových zápasů nabízí i v neděli stejně jako v sobotu opravdové lahůdky. V prvním mači změří síly Španělé a Rusko. Hráči z Pyrenejského poloostrova si stejně jako jejich nadcházející soupeři vedli v základní skupině hodně dobře.

Na úvodu přišel divoký zápas s Portugalskem a remíza 3:3, která uchvátila fanoušky i experty. Shodně ji označovali ze jeden z nejhezčích zápasů šampionátu. Pak ale Španělům trochu vyschl střelný prach a proti Íránu vsítili jen jednu branku.

Vzhledem k dalším výsledkům skupiny B nakonec bojovali o postup v závěrečném duelu s Marokem, remíza 2:2 je nakonec vynesla na první místo. Jen o skóre před Portugalce.

Rusko naopak projelo začátkem základní skupiny jako uragán. Po vysoké výhře nad Saúdskou Arábií (5:0) si poradilo i s favorizovaným Egyptem (3:1) si zajistilo postup. Na tom nic nezměnilo ani závěrečné klopýtnutí s Uruguayí (0:3) které sesunulo domácí tým na druhé postupové místo.

Bitva o čtvrtfinále tak zůstává hodně otevřená. Španělé do ní sice půjdou jako favorité, Rusové se ale prezentovali prozatím velmi dobře, a tak budou chtít bývalým mistrům světa i Evropy pořádně zatopit.

O vítězi už má i před výkopem jasno vydra Harry z akvária v Soči, která předpověděla všechny dosavadní zápasy Rusů. Té vždycky hodí do bazénu míčky s barvami soupeřů a podle toho, který přinese zpět z bazénu, se rozhoduje. Před duely s Arábií a Egyptem vydra připlavala s míčkem v ruských barvách, v případě Uruguaye a Španělska s míčkem soupeře. Bude neomylná i tentokrát, nebo Rusko překvapí?

Potvrdí Chorvaté formu, nebo se bude radovat Dánsko?

Favorit je jasný i v případě dalšího nedělního zápasu. Chorvaté přejeli prozatím každého soupeře a s plným počtem bodů ovládli tabulku skupiny D. Nejprve si vyšlápli na Nigérii, kterou porazili 2:0. Následně šokovali celý svět vysokou výhrou nad Argentinou (3:0) a svou dominanci uzavřeli triumfem proti Islandu. Ten jí dělal jako jediný větší problém, když padli těsným rozdílem 1:2.

Dánsko si muselo postup ze skupiny C tvrdě vybojovat. Hned na úvod sice porazilo Peru 1:0, pak však přišly dvě remíze - s Austrálií 1:1, a dokonce i se silnou Francií 0:0. Pětibodový zisk mužstvo ze severu Evropy nasměrovalo do vyřazovací fáze z druhého místa. Jak si povedou dál? Jejich dosavadním největším úspěchem byla osmifinále z let 2002 a 1986 a čtvrtfinále 1998.

Jinak se na MS buď nedostali, nebo skončili ve skupině. Chorvatsko je na tom ještě o poznání hůř. V novodobé historii si hráči z Balkánského poloostrova zahráli dvakrát ve skupině (2002 a 2006), z níž nepostoupili. Lepší výsledek zatím chybí. Povede se partě okolo Modriče uhrát letos ještě něco lepšího než osmifinále?