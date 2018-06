Takhle by to šlo! Mistrovství světa nemohlo odstartovat lépe

Před každým velkým turnajem panují obavy, zda se vše povede tak, jak má, jestli budou nejlepší hráči ve formě, jestli se bude hrát atraktivní fotbal pro fanoušky. To se v prvních čtyřech utkáních na šampionátu v Rusku povedlo a jen hodně málo věcí mohlo dopadnout ještě lépe.

První zápas každého mistrovství světa má pro sebe "rezervována" domácí reprezentace a jinak tomu nebylo ani letos. Rusko se na úvod střetlo se Saúdskou Arábií a rozhodně bylo se na co koukat. Přestože Rusové měli před startem šampionátu nelichotivou bilanci bez výher, proti Arabům to ovšem absolutně nebylo znát.

Už v prvním poločase si Rusko vybojovalo slibný náskok, který navíc ve druhé půli ještě podstatně navýšilo. A pro celý šampionát to bylo jedině dobře. Domácí fanoušci tak dostali silnou vzpruhu do dalších dní a zápasů, atmosféře nemohlo nic pomoci více. A navíc se rodí první hvězdy.

Čeryšev, který chvíli působil v Realu, ale příliš se neprosadil, by se mohl zase do nějakého top evropského klubu podívat. Golovin zase zaujal gólem a dvěma asistencemi a pokukuje po něm například i Barcelona, která zřejmě prohrála boj o francouzského Griezmanna. Ten totiž před pár dny potvrdil, že zůstává v Atléticu.

Pateční program pak nabídl další tři duely, kterým mistrovství světa naplno odstartovalo. Přestože v prvních dvou padla vždy jen jedna branka, nešlo o nudná utkání. Uruguay bušila do egyptské obrany a spalovala jednu šanci za druhou. Suárez neproměnil ani jednu ze svých tří šancí a vyloženě se trápil, Cavani zase mířil jen do tyče. Celý mač pak rozhodl stoper, hráč, od kterého se to nejméně čeká.

Podobně dopadl i druhý duel, kdy Írán porazil Maroko. Tentokrát bylo ovšem Maroko lepším týmem, který mohl několikrát jít do vedení, na konce se ovšem radoval soupeř. V Íránu je fotbal nejpopulárnějším sportem, a tak v hlavním městě Teheránu ihned po utkání slavilo v ulicích, kde se sešly tisícovky lidí.

Největší podívanou ovšem nabídl večerní souboj Portugalska se Španělskem. Takový zápas se jen tak nevidí. Pomyslnou laťku na letošním mistrovství nastavily obě reprezentace hodně vysoko. K vidění bylo šest branek, parádní trefy i skvělé kombinace. Do hry se dostal i videorozhodčí a vše završil Christiano Ronaldo hattrickem. Takhle má vypadat fotbalový zápas!

Další program šampionátu navíc napovídá, že by nemusel být na dlouho poslední. Vždyť v sobotu se například dostane do hry i Argentina s Lionelem Messim. Ten povede reprezentaci proti Islandu, který je sice na mistrovství nováčkem, na velký turnaj se nedostal náhodou. V posledních letech se islandští fotbalisté neuvěřitelně zlepšují, a tak nemusí být proti Argentině outsiderem.