Taktika bude hrát stále důležitější roli, shodují se experti

Experti oslovení ČTK se shodli, že na fotbalovém mistrovství světa v Rusku zvítězila týmová taktika. Nejlepším příkladem je podle nich vítězná Francie, v jejímž kádru se i největší hvězdy obětovaly pro mužstvo. Převratnou novinku v herním stylu odborníci na šampionátu nenašli, premiéru videa hodnotí rozpačitě hlavně vzhledem k údajné nejednotnosti posuzování zákroků.

"O úspěchu rozhodovala hodně týmová taktika, která bude hrát čím dál větší roli. Šampionát mnoho novinek nepřinesl, pouze nová jména, která v budoucnu v myslích fanoušků nahradí Neymara, Messiho i Ronalda," řekl bývalý reprezentant a nejlepší československý fotbalista za rok 1977 Karel Kroupa.

"Zvítězila účelnost, taktika a rozpoložení toho týmu. Francie to všechno skloubila dohromady týmovou prací, že i Giroud a Griezmann pracovali pro tým. V semifinále si stěžovali Belgičané, jak je možné, že oba útočníci bránili až na vlastní půli. O něčem to svědčí," uvedl bývalý trenér pražské Slavie Jaroslav Šilhavý.

Žádný převratný nový herní prvek na turnaji nenašel. "Hledal jsem tam něco, co bychom použili dál, tady pro sebe i pro svou práci. Přijde mi, že hraje velkou roli chemie týmu, interakce mezi hráči, trenéry a všemi okolo. Spíš než že by někdo přinesl nějaký nový prvek, v rozestavení, něco nového," podotkl Šilhavý.

Podle bývalého reprezentanta Güntera Bittengela je evidentní, že světové šampionáty budou stále více o taktice. "Bude se to posouvat do té pozice, že už neuvidíme fotbaly, na které jsme byli zvyklí, od brány k bráně. Spíš to bude překonávání taktik, rozestavení a spoléhání se především na rychlé branky," mínil Bittengel.

"Jak ukázala třeba už Barcelona, takový postupný útok už je velice složitý a skoro všechny vyspělé týmy už na to našly svoji zbraň. Ty věci se musí modifikovat," dodal sportovní ředitel Dukly.

Turnaj v Rusku podle expertů ukázal, že stále důležitější budou standardní situace. Padlo z nich 73 gólů, což je rekord MS. "V minulosti byly nebezpečné standardky pouze po rohových kopech a trestňácích okolo velkého vápna. Nyní se už nacvičené situace zahrávají z mnohem větší vzdálenosti. Dá se říci, že už z poloviny hřiště," podotkl Kroupa.

"Francouzi byli ve standarkách opravdu mistři světa. Spoustu zápasů si otevřeli či rozhodli ze standardní situace, které zůstávají doménou fotbalu v tom, že jsou velice důležitou složkou ve vývoji utkání. Kdo je umí bránit a na druhé straně využívat, má obrovskou šanci oproti soupeřům, kteří to nemají," řekl Bittengel.

Popáté v historii bylo semifinále MS čistě evropskou záležitostí. "Jihoamerické týmy chtějí hrát dopředu, hodně kombinují, ale vzadu se jim otevírají okénka. Na to možná doplácely. Argentina se mi zdála vzadu hodně otevřená, navíc Messi působil takovým otráveným dojmem. Nevím, co se tam dělo s trenérem. Možná, že ty týmy, které vypadly, příliš spoléhaly na hvězdy. Jeden hráč výsledky neudělá," podotkl Šilhavý.

Novinku v podobě videorozhodčího je podle expertů třeba vyladit. "Pro mě je to velké zklamání, protože to bylo nepřipravené a výklad videorozhodčího byl hodně kontroverzní. Jak jsme viděli, tak i videorozhodčí nebyli jednotní a některé zákroky posuzovali rozdílným způsobem. Jednou nastřelenou ruku odpískali, jednou ne. Jasný faul na Brazilce Jesuse neposoudili jako pokutový kop, atd. Pro mě to bylo zklamání, myslím, že to bylo nepřipravené a udělalo to víc škody než užitku," mínil Bittengel.

"Jsem zastáncem videa, protože ukáže, jak to bylo. Ale ne úplně vždy, někdy je to i tak diskutabilní. Jestli to bylo úmyslné, nebo ne. Viz Německo - Švédsko penalta, Brazilci chtěli taky penaltu. Rozhodčí se na video někdy ani nešel podívat. Je pravda, že se ty chyby minimalizují, ale ještě je třeba to vychytat," dodal Šilhavý.