V Argentině chválí Messiho a opěvují stopera Roju

Jihoamerický favorit odvrátil blamáž na poslední chvíli. Argentina na poslední chvíli postoupila do osmifinále fotbalového mistrovství světa ze skupiny D a může se těšit na souboj s Francií. Argentinská média si především všímají hry Messiho, který se až nečekaně často vracel dozadu a samozřejmě také chválí hrdinu Roja, který se postaral o vítězný gól na 2:1 proti Nigérii.

"Messi hrál svůj nejlepší zápas na turnaji," píše deník Clarin. Zcela odlišné pojetí hry u argentinského kapitána než obvykle si všimli i v Česku, nejen v jeho rodné zemi. Jednatřicetiletý útočník režíroval hru svého týmu, poprvé se trefil na turnaji, ale co víc. Na něj nezvykle často se vracel dozadu, bránil, aby vybojoval míče. Z přímého kopu navíc trefil i tyč.

"Takto ukázal cestu k východu z nepříjemného labyrintu, který zaváněl fiaskem," zdůrazňuje

Clarin. Messi si tak dal nejlepší možný dárek k 31. narozeninám, které oslavil v Rusku. Stal se vůbec prvním fotbalistou v historii, jenž se prosadil jako teenager, dvacátník a třicátník.

Mnoho nechybělo a Argentinu by přitom zahalil smutek, vztek a kritika. Když Moses srovnal z penalty na 1:1, tak dlouho Nigérie pomýšlela na senzační postup. V 85. minutě se ale v pokutovém území objevil stoper Rojo, který z voleje poslal míč k tyči a všichni včetně Diega Maradony si v jihoamerické zemi mohli oddechnout. Argentina tíhu okamžiku zvládla a postoupila do osmifinále, kde ji čeká Francie.

"Rojo je nečekaný protagonista zápasu. Neexistovalo nic, co by mohlo signalizovat, že by on měl klíč k postupu," píše argentinský deník La Nación, který opěvuje nečekaného hrdinu. Do konce zápasu zbývalo pět minut a všichni v Argentině už byli smíření, že budou muset skousnout nečekanou ostudu. Nestalo se tak.

Podle Nacionu vyděsil Rojo i démony, kterým v tu chvíli čelila Argentina. Stoper dal jihoamerickému týmu nový scénář, naději a vstupenku do Kazaně, kde se odehraje v sobotu osmifinále s Francií. Tam bude nyní napsán nový příběh a ukáže se, jak to doopravdy s partou kolem Messiho je.